A cura di Franci Russo

The band è il nuovo talent show condotto da Carlo Conti e in onda il venerdì sera su Rai 1.

Otto band (all'inizio ne erano 16), ciascuna guidata da un tutor, si sfidano a colpi di brani per poi essere giudicati dagli stessi tutor e da una super giuria composta da tre elementi: Asia Argento, Gianna Nanni e Carlo Verdone.

L'accoppiamento delle otto Band in gara con i rispettivi coach è il seguente: Giusy Ferreri – Cherry Bombs, Irene Grandi – N’ice Cream, Dolcenera – Anxia Lytics, Federico Zampaglione – JF Band, Marco Masini – Mons, Francesco Sarcina – Living Dolls, Rocco Tanica – Achtung Babies ed Enrico Nigiotti – Isoladellerose.

Il battibecco tra Giusy Ferreri e Dolcenera

Nella puntata di venerdì 6 maggio a vincere è stata la band Isoladellerose, che ha ottenuto più voti sia dai coach che dalla giuria. Ma a tenere banco è stata il battibecco tra Giusy Ferreri e Dolcenera.

Carlo Conti chiede a Giusy Ferreri perché ha dato 4 e non 5, il massimo, alla band Isoladellerose.

"I ragazzi della band sono qualitativamente tra i migliori - risponde la Ferreri - però secondo me sono avvantaggiati dall'uso delle sequenze...". "Io non sono d'accordo" , la interrompe Dolcenera. "Sì pero fai parlare, che ca***, parli sempre te - ribatte Giusy -. Ha chiesto a me e parlo io. Non ho finito di esprimermi.. ".

Caro Conti un po' imbarazzato ridava la parola a Giusy sedando sul nascere il battibecco tra le due coach, entrambe con un bel caratterino.