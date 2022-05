A cura di Franci Russo

Il programma televisivo su Rai 1 “Oggi è un altro giorno”, condotto dalla giornalista Serena Bortone, ha celebrato oggi, venerdì 6 maggio, i 100 anni della nascita di Raimondo Vianello, un grande personaggio del mondo dello spettacolo del secolo scorso che ha recitato fino all’età di 85 anni.

Raimondo, infatti, è nato il 7 maggio del 1922 e domani, sabato, avrebbe compiuto 100 anni.

Raimondo Vianello e la moglie Sandra Mondaini, coppia esilarante e ironica della televisione italiana, avevano dato vita alla sit-com “Casa Vianello”, commedia trasmessa dalle reti Mediaset dal 1988 al 2007, la più longeva prodotta dalla televisione italiana. Era ambientata nell’immaginario appartamento dei coniugi, accompagnati dalla tata Giorgia Traselli.

Ed è appunta la Traselli, insieme a a Barbara Snellemburg (la vicina Kate) e Pierfilippo Siena, figlio di Romolo, regista e giornalista italiano che ha lavorato per anni con i coniugi Vianello, ad essere presente in studio per ricordare l’attore, conduttore televisivo e sceneggiatore italiano Raimondo Vianello e raccontare aneddoti e scorci di vita vissuta della coppia Raimondo-Sandra.

Il racconto della tata Giorgia Traselli

“Raimondo era preparatissimo, sapeva tutto a memoria – ha spiegato la tata Traselli –, Sandra era l’opposto. E questo faceva ridere perché lei entrava in studio e chiedeva cosa doveva fare. Raimondo la faceva sedere e le spiegava tutto. Io penso che questo suo modo un po’ cinico venisse proprio da un gusto che lui aveva per il cinema e teatro inglese”.

Il racconto prosegue intervallato da servizi esterni in cui coppie fermate per strada devono imitare Raimondo e Sandra sdraiati sul letto (in realtà stanno in piedi con cuscini dietro la testa e lenzuolo addosso) ad inscenare una parodia della coppia di attori.

Nel corso dell’intervista di Serena Bortone, Giogia Traselli ha ricordato la nascita del tormentone “Che noia che barba, che barba che noia”. “E’ stata un’invenzione di Sandra - ha detto -. Lei si annoiava perché Raimondo era ostile alle iniziativa che lei prendeva. Però lui, nonostante tutto, si lasciava coinvolgere anche se poi le cose finivano sempre in malo modo”.

Insomma una grande coppia nella vita e in scena, in cui lui era quello che subiva, ma poi si prendeva sempre la sue rivincite con ironia e frecciatine.

Raimondo Vianello è morto il 15 aprile del 2010 all'età di 87 anni, presso l'ospedale San Raffaele di Milano, dopo 11 giorni di ricovero a causa di un blocco renale, precedendo di cinque mesi la moglie Sandra.

