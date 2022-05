A cura di Gilda Riga

Concluse le fatiche de La Pupa e il Secchione Show, Barbara D’Urso può finalmente concedersi una piccola pausa dal lavoro, anche se resterà impegnata con Pomeriggio 5 fino al prossimo giugno.

Nelle ultime settimane, si è sollevato un vero e proprio polverone sul futuro in Mediaset della conduttrice napoletana, che secondo Dagospia avrebbe il contratto in scadenza a dicembre 2022 e non le verrà rinnovato. In realtà, ad oggi, non ci sono comunicazioni ufficiali al riguardo, quindi non ci resta che aspettare l’evolversi della vicenda.

Nel frattempo, nelle ultime ore è montata un’altra polemica dopo un post pubblicato da Barbara D’Urso sul suo proprio profilo Instagram nel quale la conduttrice avrebbe mandato una frecciatina ai vertici Mediaset per una circostanza che in questa stagione televisiva si sta ripetendo in maniera ciclica: “Ebbene sì. Cambio studio Pomeriggio 5 (per la quarta volta in una stagione)” ha scritto la D’Urso, che è sembrata piuttosto infastidita dai continui cambi di studio del programma in onda nel pomeriggio di Canale 5.

Barbara D'Urso: il selfie con Julian Hargreaves

Intanto, per sfuggire dalle polemiche e concedersi un po’ di relax, Barbara D’Urso ha partecipato ad una festa in compagnia di amici e personaggi del mondo dello spettacolo: tra questi Enzo Miccio, wedding planner e conduttore televisivo, e Costantino della Gherardesca, attualmente al timone di Pechino Express, reality show in onda su Sky. Ma non solo. La conduttrice di Pomeriggio 5 si è fatta immortalare in un selfie con il famoso fotografo Julian Hargreaves, che ha postato lo scatto con la didascalia “Io e la mia signorina stiamo bene insieme”.

Hargreaves è noto per i suoi ritratti di celebrities, tra cui Katy Perry, Richard Gere, Juliette Bonoche, Eva Herzigova, Naomi Watts, Clive Owen, Nicole Kidman, Colin Firth e Mika. Inoltre, ha realizzato scatti di moda e vari progetti con diversi brand come Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo e Giorgio Armani.

Non è la prima volta che i due vengono beccati insieme. Già nel 2019 furono immortalati da Novella 2000 mentre passeggiavano per le strade di Milano, con la rivista che paventò l’ipotesi che tra i due potesse esserci del “tenero”.

Che possa esserci un improvviso ritorno di fiamma tra la D’Urso e Hargreaves? I fan non vedono l’ora di scoprirlo.

