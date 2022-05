A cura di zara penna

Hande Erçel sarà la partner di Can Yaman nella serie tv El Turco, prodotta Disney+, piattaforma che approderà in Turchia a partire dal prossimo 14 giugno.

Birsen Altuntaş, una delle giornaliste turche più autorevoli nel suo Paese per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, ha fatto trapelare un’indiscrezione riguardo ad un’eventuale collaborazione di Can Yaman con Disney+. In particolare, Yaman avrebbe firmato un accordo con la piattaforma streaming per girare una serie televisiva come protagonista. Stando a questa fonte, le riprese dovrebbero iniziare entro la fine del 2022.

Hande Erçel con Can Yaman nella serie Disney El Turco

Ma la notizia bomba trapelata nelle ultime ore è quella della presenza di Hande Ercel proprio nella serie con Can Yaman. Sarà lei, infatti, la protagonista femminile che affiancherà El Turco. La serie sarà un adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Orhan Yeniaras. La sceneggiatura, secondo Dizioktoru, sarebbe stata affidata a Kerem Deren, mentre la regia a Uluç Bayraktar. Il nome che circola per la produzione è quello Ay Yapim. È Trhaber a fornire i primi dettagli sulla serie El Turco, sulla quale però non ci sono ancora conferme ufficiali.

L’adattamento televisivo mescolerebbe verità e finzione. La storia ruota intorno a un predone ottomano, chiamato appunto El Turco, che si stabilisce in un villaggio dopo il secondo assedio di Vienna. Il predone libera il villaggio dai feudatari.

In occasione del Festival di Montecarlo 2022 Can Yaman non si è sbilanciato a riguardo. L’attore ha tanti progetti che lo riguardano: il primo è Viola come il mare con Francesca Chillemi con la quale ha già recitato in Che Dio ci aiuti 6. La serie andrà in onda su Canale 5 nel 2022.

Il secondo progetto al momento è ancora in stand-by. Infatti ci sono diversi dubbi sull’inizio delle riprese di Sandokan, dove l’attore turco dovrebbe recitare con Luca Argentero e Raoul Bova. Can Yaman, nel frattempo, ha firmato un contratto che lo lega alla Lux Vide, la casa di produzione della fiction Viola come il mare.

