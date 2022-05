A cura di Gilda Riga

Mara Venier sempre più regina dei social.

La conduttrice di Domenica In utilizza sempre maggiormente le piattaforme digitali (in particolare Instagram dove conta quasi 2 milioni e mezzo di followers) per condividere le proprie esperienze lavorative e semplici momenti di vita vissuta.

Qualche sera fa ha postato alcune stories mentre si trovava a cena nel nuovo locale che Flavio Briatore ha aperto a Roma in via Veneto, il “Crazy Pizza” (ne ha aperti altri due a Londra e Monte Carlo), proprio in compagnia dell’imprenditore piemontese, del marito Nicola Carraro e dell’ex Ministro del Governo Letta, ora conduttrice televisiva, Nunzia De Girolamo. I prezzi del locale di Briatore non sono proprio economici: 14 euro per una Margherita, 26 per una pizza con prosciutto, fino ad arrivare a 60 euro per la pizza con Pata negra, prodotto considerato un’eccellenza spagnola.

Nel corso della serata, Mara Venier ha intonato anche la famosissima canzone di Alan Sorrenti Tu sei l’unica donna per me, dedicando alcune strofe proprio all’amico Flavio.

Alberto Matano e Vincenzo Spadafora ospiti di casa Venier

Nella serata del 5 maggio, zia Mara ha concesso il bis, ma questa volta è stata lei a cucinare. Non è certo la prima volta che Mara si cimenta ai fornelli, tanto che i fan le hanno chiesto più volte di partecipare a La Prova del Cuoco di Antonella Clerici . Ospiti della Venier alcuni amici, l’ex Ministro dello Sport del governo Conte, Vincenzo Spadafora, e il conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano (entrambi habitué delle cene a casa Venier), che però è sfuggito alla fotocamera dello smartphone della Venier.

Ma veniamo al menù della cena: “Ho cucinato tutto il giorno – spiega la padrona di casa -. Ho fatto la pasta al forno, ho fatto le pizzelle napoletane, le cotolette e l’insalata. Poi qualcuno ha portato dei cioccolatini e qualcun altro le sfogliatelle”.

Insomma, Mara ha trattato come sempre benissimo i suoi ospiti, deliziandoli con piatti caserecci e gustosi.

