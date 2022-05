A cura di Gilda Riga

Serata di svago e divertimento all’insegna di amici, cibo e buon vino per Mara Venier.

La conduttrice di Domenica In sembra averci preso gusto per davvero: stiamo parlando del suo rapporto con i social media, che zia Mara continua ad utilizzare quasi con la stessa frequenza di una influencer provetta, per condividere con i propri fan di Instagram (quasi 2 milioni e mezzo) gli attimi più significativi della sua scintillante carriera e semplici momenti di vita quotidiana.

Mara Venier: cena con Flavio Briatore e Nunzia De Girolamo

Proprio nella serata del 4 maggio, la Venier si trovava a cena con il marito Nicola Carraro e degli amici, alcuni dei quali nomi “illustri”, nel nuovo locale romano di Flavio Briatore. In sua compagnia proprio l’imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregoraci, e Nunzia De Girolamo, conduttrice televisiva ed ex Ministro del Governo Letta.

Mara ha intonato proprio con Briatore e la De Girolamo, un grande classico della canzone italiana: Tu sei l’unica donna per me di Alan Sorrenti. Grandi sorrisi e divertimento hanno caratterizzato la soirée capitolina, con tutti i commensali di Mara Venier che hanno ballato e cantato senza sosta.

Nel frattempo, a partire dal prossimo autunno la conduttrice di Domenica In sarà al timone di un nuovo programma targato Rai: si tratta di A cena da zia Mara, che vedrà come protagonista anche il regista Ferzan Ozpetek. Questa mossa sembra confermare, come se ce ne fosse ancora bisogno, la totale fiducia della tv di Stato nei confronti della conduttrice e regina indiscussa della televisione made in Italy.

