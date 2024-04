Momenti difficili per Clara di Un Posto al sole. La sua gravidanza inizialmente l’ha sconvolta ma poi, non avendo il coraggio di abortire, decide di tenere il bambino e comunicare la dolce attesa ad Eduardo in prigione.

Clara prenderà una decisione spiazzante per il suo futuro e per quello di Eduardo. Le anticipazioni dell’episodio della soap ci rivelano che la Curcio proporrà ad Eduardo di sposarsi.

Felice che Eduardo abbia deciso di collaborare con la giustizia, Clara pensa che il modo migliore per coronare la loro storia d’amore sia quella di convolare a nozze. Ma non è tutto. Sempre da quanto si apprende sul web, sembra che alla fine i due si allontanino da Napoli per sempre. Cambieranno identità e cresceranno il figlio lontani dalle minacce della camorra e di Alberto Palladini.

Quest’ultimo le proverà tutti pur di ostacolare questo matrimonio. Diabolico qual è, metterà più di una volta a repentaglio l’incolumità di Clara.

Roberto e Marina e il loro viaggio in Corea del Sud

Intanto Roberto e Marina si preparano al loro viaggio in Corea del Sud, ma un’inaspettata visita li porterà a rivedere per un attimo i loro piani e creerà un po’ di caos anche con Ida, la madre naturale di Tommaso.

Roberto e Marina, infatti, hanno deciso di regalarsi un lungo viaggio, in occasione del ponte del 25 aprile. Ferri ha sistemato tutto affinché lui, sua moglie e Tommaso possano vivere una bella esperienza in Corea del Sud e in Thailandia, ma qualcosa o meglio qualcuno rischierà di scombinare il loro piani.

A Napoli arriverà a sorpresa Alice, la nipote di Marina. Questo ritorno creerà scompiglio e dissapori in casa Ferri, non solo tra i due coniugi ma anche con Ida, la quale nel vedere organizzare questo viaggio familiare si sentirà ancora una volta emarginata, e questo preoccupa molto Marina, consapevole che prima o poi perderà per sempre Tommaso.