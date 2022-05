A cura di zara penna

Kerem Bürsin ha ricevuto il premio "Miglior attore" per il ruolo di Serkan Bolat nella serie TV Sen Çal Kapımı, tradotta e conosciuta in Italia col nome di Love is in the air, nei "Premios Telenovela 2021”.

Accanto al bel Kerem Bürsin nella soap anche l’ex fidanzata Hande Erçel, che però non vince il premio e resta fuori.

La serie Love is in the air ha ottenuto un grande successo, tanto da essere trasmessa in 85 Paesi. Una serie che è stata utilizzata addirittura come argomento di tesi di laurea in Brasile, dove la soap è ancora in onda.

In Italia è giunta al termine dopo quasi un anno di programmazione ed ha sempre rportato ottimi risultati di ascolti a Mediaset.

Un vero e proprio tormentone quello di Kerem Bürsin e Hande Erçel con la loro complicata storia in Love is in the air.

Love is in the air, la soap che ha fatto innamorare i due protagonisti: Kerem Bürsin e Hande Erçel

Di cosa parlava la serie tv? Eda (Hande Erçel) è una ragazza orfana che sogna di diventare un architetto paesaggista. A metterle i bastoni tra le ruote è lo stravolgente incontro con Serkan Bolat (Kerem Bürsin), membro di una famiglia benestante che possiede un rinomato studio di architettura. Dopo il loro fatidico e burrascoso incontro, Eda è costretta a rinunciare momentaneamente a tutti i suoi piani per continuare ad ottenere la borsa di studio che le permette di studiare all’università. L’uomo le propone infatti un accordo: fingere di essere la sua fidanzata per due mesi in cambio di una nuova borsa di studio che le permetterà di laurearsi. Da lì nascerà una storia d’amore piena di ostacoli ma molto passionale.

Sul set i due protagonisti incontrano l’amore. Infatti Kerem e Hande vivono una relazione per un annetto dopo di che ognuno prende la sua strada, sia sentimentale che lavorativa.

Hande sarà protagonista femminile accanto a Can Yaman ne El Turco, mentre Kerem reciterà in un film con Antonio Banderas.

Entrambi i lavori saranno prodotti e lanciati dalla piattaforma Disney Plus.

