Arriva dal Brasile la notizia che i due protagonisti di Love is in the air, Hande Ercel e Kere Bursin, siano diventati oggetto di una tesi universitaria.

La serie TV "Sen Çal Kapımı", che ha attirato più attenzione nel mondo piuttosto che in Turchia, ha avuto un grande impatto soprattutto nei paesi dell'America Latina. La serie, andata in onda su HBO, ha fatto impazzire il pubblico sudamericano, registrano ascolti elevatissimi.

Le serie tv turche oggetto di una tesi di laurea

Secondo quanto si apprende da un account Twitter creato dai fan brasiliani di Kerem Bürsin, la serie Sen Çal Kapımı è stata addirittura oggetto di una tesi di laurea di uno studente di giornalismo, il quale ha parlato dell’incredibile successo riscontrato dalle serie tv turche in Brasile, sottolineando l’interesse della stampa brasiliana proprio per le produzioni made in Turchia.

Sen Çal Kapımı, è stata trasmessa in oltre 80 Paesi ed ha battuto record di ascolti. La serie tv è stata addirittura quella più vista in Ecuador.

Lo studente, oltre ad aver raccontato le dinamiche mediatiche e l’impatto sul pubblico della serie, ha poi evidenziato come le fandom giochino un ruolo determinante nella buona riuscita di una produzione. Nella tesi di laurea c’è anche un riferimento a Love is in the air, serie con protagonisti Hande Ercel e Kerem Bursin. I due attori hanno attirato l’attenzione di milioni di persone sia per la loro bravura davanti la macchina da presa che per la loro relazione. Dopo un anno di amore, però, la storia d’amore è finita, lasciando l’amaro in bocca alle tante fan che tifavano per loro.

