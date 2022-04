A cura di zara penna

Can Yaman è bello e famoso. In breve tempo è riuscito a conquistare tutte le donne italiane e non.

La prima serie trasmessa in Italia su Canale 5 è stata Bitter Sweet, che lo ha visto protagonista insieme all'attrice turca Ozge Gurel. Ma il successo è arrivato con Daydreamer - Le Ali di un sogno, accanto alla famosa e amata Demet Ozdemir.

Can Yaman, nato ad Istanbul il 7 novembre 1989, inizia la sua carriera professionale come avvocato, ma dopo poco si rende conto che questo lavoro non fa per lui e da lì intraprende la carriera e gli studi da attore. Can è particolarmente legato al nostro Paese, perché non solo parla molto bene la nostra lingua ma è anche grazie all’Italia che è arrivato all’apice del successo. Non a caso è stato scelto come protagonista della serie tv Viola come il mare, insieme a Francesca Chillemi, ed ha firmato un contratto con la Lux Vide per interpretare il ruolo da protagonista nel remake Sandokan, insieme a Luca Argentero e Raoul Bova. Non è chiaro quando inizieranno le riprese, ma ciò che è certo che Can Yaman ritornerà presto in Turchia.

Attualmente è a Montecarlo per il Film Festival, dove nella giornata di oggi (sabato 30 aprile) riceverà un premio per il suo impegno nel sociale. Subito dopo farà ritorno ad Istanbul.

Questo per Can non è certo un addio. L’attore turco dovrà tornare in madre patria per girare la nuova serie con la Disney Plus per la quale sarà protagonista indiscusso.

Oltre ad essere bello e talentuoso, Can Yaman è riuscito ad instaurare un bel rapporto con le sue fan che lo seguono ovunque, aderendo ad ogni sua iniziativa sia essa culturale che promozionale, come nel caso del profumo Mania, sia essa sociale. Can, infatti, ha una sua associazione a favore dei bambini e in diverse occasioni ha dimostrato un cuore d’oro.

Dal punto di vista sentimentale, dopo la storia mediatica con Diletta Leotta, che è stata al centro del gossip per mesi, l’attore turco è ritornato ed è attualmente single.

