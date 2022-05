A cura di zara penna

Da poco uscito da Amici di Maria De Filippi, LDA, figlio del cantante Gigi D’Alessio, ha trovato l’amore.

Il percorso di LDA è stato lungo e difficile a causa dell’ostilità nei suoi confronti da parte dell’insegnante Anna Pettinelli, che ha sempre denigrato l’artista. LDA, però, ha potuto contare sull’appoggio di migliaia di fan che lo seguono e lo adorano.

Purtroppo per lui e per i suoi sostenitori, poco più di una settimana fa è stato eliminato dalla scuola più famosa d’Italia. Malgrado la fine dell'avventura nell'accademia, il giovane ha evidenziato quanto sia stato fondamentale per lui aver intrapreso questo percorso nel talent show di Maria De Filippi.

Flirt di Luca D'Alessio con Rosa Di Grazia: spunta l'indizio social

Di recente, LDA è finito al centro del gossip per un possibile flirt con Rosa Di Grazia, ex ballerina della passata edizione di Amici.

Un messaggio di Rosa avrebbe fatto scoppiare il pettegolezzo: “E comunque Rosa non è Rosa senza le sue amate Bandane… e già che ci sono non posso non ascoltare Luca D’Alessio”. Parole che hanno subito scatenato il web, e che hanno fatto pensare che tra i due ci fosse una relazione amorosa.

LDA, però, in diverse occasioni si è dichiarato single e ha affermato diverse volte di non essere pronto ad una nuova relazione dopo la delusione avuta dalla sua ex Emanuela Pennino, che gli avrebbe procurato una brutta “cicatrice” sul suo cuore.

I fan di LDA sanno bene che la musa ispiratrice del famoso brano Io volevo solo te, è proprio l’ex fidanzata Emanuela. Un brano che il 18enne ha scritto sulla persona che gli ha cambiato la vita per sempre, “una scritta sulla sabbia cancellata dalle onde del mare”. Il video di questo brano che immortala Luca e l’ex fiamma, è da circa un mese uno dei più visualizzati.