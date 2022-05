A cura di Franci Russo

Demet Özdemir, book fotografico pubblicato da sul suo profilo Instagram.

L’attrice turca Demet Özdemir, conosciutissima in Italia perché protagonista, insieme a Can Yaman, della serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, ha un folto seguito di fan in Italia che la seguono in tutte le sue iniziative, non solo nel campo cinematografico ma anche in quello sociale. Sul suo profilo Instagram è seguita da oltre 15 milioni di followers, il che dà la dimostrazione della sua notorietà, non solo in Turchia, ma anche in Europa e nei Paesi sud-americani.

Le relazioni amorose di Demet Özdemir

Di lei in passato si è molto parlato perché, secondo la stampa turca, la Özdemir avrebbe avuto una relazione con il suo partner Can Yaman, poi interrotto a causa dell’infedeltà dell’attore turco.

Oggi Demet Özdemir è felicemente fidanzata con il cantante turco Oğuzhan Koç, dal quale ha ricevuto in occasione del suo trentesimo compleanno un anello di 4 carati dal valore di 1,2 milioni di lire turche, pari a circa 77mila euro. I due, inoltre, sono prossimi al matrimonio che si dovrebbe svolgere nel mese di luglio di quest’anno.

Purtroppo il fidanzamento tra Demet e Oğuzhan non è ben visto dalle fan della Özdemir, in particolar modo di quelle italiane, che più di una volta le hanno espresso il loro disappunto per questa relazione, non considerando il cantante turco alla sua altezza. Ma forse più semplicemente perché ritengono che la coppia ideale sia Can Yaman-Demet Özdemir, gli interpreti della serie tv DayDreamer che ha fatto appassionare milioni di telespettatori.

E queste loro considerazioni le esprimo continuamente sotto i post di Demet. Lo hanno fatto anche nelle ultime foto che l’attrice turca ha pubblicato sul suo profilo Instagram, quattro delle quali la ritraggono con un'amica, il suo bimbo e il cane, mentre nelle restanti tre sono presenti il fidanzato ed alcuni amici.

La contrarietà delle fan italiane alla coppia Demet- Koç

Scrive Savina: “Demet tesoro io ti adoro tantissimo ma non mettere Koç, sono così belle le foto”. E ancora: “Che belle le prime tre foto e l’ultima” (nelle altre c’è Koç). E Rosa: “Demet guarda tesoro io ti rispetto tantissimo ma ti prego di non mettere più quelle foto di Oguz per favore. Sei una persona speciale ma quello non lo vogliamo vedere affianco a te, per favore ti prego”. Infine Santina: “Bello il bimbo, bella tu, tranne il… Quando te lo togli di torno?”.

Insomma in Italia le fan di Demet non ne voglio proprio sapere del suo fidanzato Oğuzhan, anche se prima o poi dovranno farsene una ragione.