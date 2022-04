A cura di Franci Russo

La bellissima attrice turca Demet Özdemir, consciutissima in Italia per la serie tv DayDreamer con Can Yaman, ormai prossima al matrimonio con il famoso attore e cantante Oğuzhan Koç, è sempre molta attiva sui social, in particolar modo su Instagram dove conta quasi 15 milioni di followers.

Ogni suo post è un successo, sia per lanciare un messaggio ai suoi fan, sia per pubblicizzare prodotti di noti brand.

E’ il caso dell’ultimo post pubblicato su Instagram, dove Demet indossa un vestito super mini che mette in risalto le sue belle gambe e spicchi del suo corpo (petto e pancia). Il suo post è stato visualizzato da migliaia di persone. Lo stile semplice dell’attrice, che ha incantato i fan con la sua posa, e l’orologio al polso di Demet sono diventati oggetto di curiosità da parte dei suoi fan.

Ebbene, ii giornali turchi hanno quantificato il prezzo di entrambi. L’orologio che indossava, di una nota marca, costa 180mila lire turche, pari a circa 11,5 mila euro, mentre il vestitino appena 775 lire turche, pari a circa 50 euro.

Per i 30 anni di Demet, un anello dal valore di quasi 77mila euro

Di tutt’altro spessore invece il vestito e gli accessori che Demet ha indossato il giorno del suo trentesimo compleanno. Sempre secondo i giornali turchi in vestito con il fiocco è costato 2.900 euro, gli orecchini 1.260 euro, il braccialetto 2.700 euro, le scarpe 360 euro.

Ma il regalo più bello le è stato donato dal fidanzato Oğuzhan Koç, che le ha regalato un solitario di 4 carati del valore di 1,2 milioni di lire turche, pari a circa 77mila euro.

Insomma Demet, oltre ad essere bella, brava e seguitissima sui social, è anche una brava manager di se stessa.

E per il matrimonio di Demet e Oğuzhan, previsto per l’estate, non si baderà a spese e durerà, secondo le dichiarazione degli stessi sposi, due giorni interi.

