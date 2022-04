A cura di Franci Russo

Michelle Hunziker è attualmente alla conduzione del tg satirico di Canale 5 insieme a Gerry Scotti..

Striscia la notizia compie quest’anno 34 anni dalla prima edizione, quando Ezio Greggio e Gianfranco D’Angelo esordirono su Canale 5 il 16 dicembre del 1988.

Da allora si sono alternati alla conduzione decine e decine di personaggi dello spettacolo e non solo. Quelle che più abbiamo più visto negli ultimi 10 anni alla guida del tg satirico sono state le coppie Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, Ficarra e Picone, Michelle Hunziker e Gerry Scotti.

Nella stagione attualmente in corso, iniziata il 27 settembre 2021, ci sono state molte novità: ad aprire la stagione la coppia inedita Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, che hanno poi lasciato il posto a Sergia Friscia e Roberto Lipari. Dal 13 dicembre e fino all’1 febbraio è ritornata la coppia Greggio-Iacchetti, quest’ultimo poi sostituito a causa di impegni teatrali con Silvia Toffanin. Dal 28 febbraio ai due sono subentrati Gerry Scotti e Francesca Manzini, quest’ultima poi sostituita a causa del Covid prima da Valeria Graci e poi da Lorella Cuccarini. Dal 21 febbraio Michelle Hunziker è tornata a fianco di Gerry Scotti, ed attualmente i due sono alla guida di Striscia la notizia.

Affiatatissimi e perfettamente complici, Gerry e Michelle intrattengono il pubblico televisivo con professionalità simpatia e con una vena comica che non guasta mai.

Il video tra ammiccamenti e sguardi d'intesa di Michelle con il suo partner

Sul profilo Instagram therealhunzigram e gerryscotti la showgirl ha dato luogo insieme al suo partner ad una scenetta molto divertente, fatta di sguardi languidi, ammiccamenti, e cenni di intesa, da perfetti innamorati che si fanno le moine prima di dar luogo ad effusioni amorose.

E’ nata una nuova coppia anche fuori dagli studi televisivi di Canale 5? Nient’affatto! Michelle e Gerry stanno giocando a carte francesi e la conduttrice svizzera si lascia andare alla parola fatidica: “Ho chiusoooo!”. “Ma come – le risponde Gerry – siamo solo alla prima mano. E vabbè tu sei famosa per il tuo… Non gioco più, ci vediamo dietro al bancone...”.

Divertente lo scketch e davvero molto simpatici i due. Come a dire, la classe non è acqua...