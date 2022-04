Luca Argentero, oltre ad essere un bravissimo attore, è anche un buongustaio e amante della cucina.

Il successo conquistato con la serie tv Doc – Nelle tue mani, in cui interpreta il dottor Andrea Fanti, ha fatto aumentare la sua notorietà al punto che oggi può essere considerato, senza alcuna ombra di dubbio, l’attore più popolare in Italia.

Al fianco dell’artista la moglie Cristina Marino, attrice, che oltre ad avergli dato una bellissima bambina di nome Nina Speranza, è, come lo stesso attore ha dichiarato in una recente intervista, “una valore aggiunto per la mia vita, un’imprenditrice del benessere”.

Ma sia Luca che Cristina sono anche due buongustai e amanti della buona cucina. I due, infatti, hanno accettato l’invito della Pasta Barilla nel mettersi davanti ai fornelli e preparare un piatto, raccontando nel contempo il ruolo che questo ha avuto nella loro vita. "Ci siamo conosciuti sotto una palma - spiega Cristina - e questa cosa mi ha baccagliato tantissimo. Il primo invito a cena di Luca è stato a Milano, di venerdì e senza che nessuno lo scopra"

La pietanza preferita da Luca Argenetero raccontata in una Stories

Il video condiviso nelle Instagram Stories dalla coppia e il post nella loro pagina ufficiale ha fatto da sfondo anche ad una confessione che Luca Argentero ha voluto fare circa il suo piatto preferito: la pasta, e di come davanti ad un piatto di pasta ha conquistato sua moglie Cristina.

La Stories pubblicata su Instagram ha fatto il giro del web, attirando l’attenzione di migliaia di followers.

Intanto nei giorni scorsi grande sorpresa per il ristorante Botero a Crema che ha avuto il piacere di ospitare un cliente speciale. Luca Argentero infatti, ha cenato nel locale di via Verdi. L’attore si trovava in città per girare uno spot pubblicitario e ne ha approfittato per gustare un buon piatto di pasta. E’ inutile dire la sorpresa del ristoratore Marco, che ha subito postato sul profilo Instagram la foto fatta insieme all’attore con il post: “Grazie a Luca Argentero per essere passato a trovarci stasera...”.

