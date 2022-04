A cura di zara penna

Continua senza sosta il gossip su Kerem Bursin e Hande Ercel.

Dopo il successo della serie tv Love is in the air, trasmessa in oltre 80 Paesi ed in cui entrambi gli attori sono stati protagonisti, Kerem ed Hande sono diventati due star internazionali conquistando milioni di fan.

Durante le riprese della fiction i due si sono innamorati ma la loro love story è durata appena un anno.

Da qualche mese, infatti, la favola che ha appassionato milioni di fan è finita. Sia Hande che Kerem non hanno mai rilasciato dichiarazioni al riguardo. Mezze frasi o frecciatine hanno fatto capire che ormai tra di loro è un addio definitivo, anzi sembra che non siano rimasti nemmeno amici.

Le dichiarazioni dell'attrice Hande Ercel beccata in auto

Ad essere molto esplicita l’attrice 28enne beccata in auto dai paparazzi, la quale alla domanda “la tua amicizia continua con Kerem Bursin?, ha risposto: "E’ una domanda molto inutile. Va bene? Non parliamo di queste cose, non ce n'è bisogno. Non si può essere amici di un ex".

Il giornalista turco allora le ha chiesto della sua attuale relazione con l’attore Kaan Yıldırım. Hande ha risposto sorridente "Sto molto bene, va tutto bene. Molto bello".

La storia d’amore tra Hande Erçel e Kaan Yıldırım oramai non è più un segreto. I due sono stati beccati insieme diverse volte. La prima all'uscita di un locale a Istanbul, e successivamente in vacanza a Londra.

Entrambi hanno confermato il loro viaggio attraverso i social. Infatti sui loro profili Instagram è stata condivisa la stessa foto del teatro londinese in cui hanno assistito insieme al musical Frozen.

E’ ovvio che ora Hande, totalmente presa dalla sua nuova relazione, evita di parlare del suo ex. Forse è successo qualcosa di molto grave tra i due che ancora non ci è dato sapere. In molti infatti affermano che il bel Kerem Bursin abbia tradito Hande Ercel durante la sua prima permanenza in Spagna con Stephanie Cayo, l’artista spagnola con avrebbe avuto una relazione clandestina.

