A cura di zara penna

Mediaset: Kerem Bursin dopo Hande Ercel torna in tv. Lo spot BMW diventa virale

E’ una vera e propria mania quella per Kerem Bürsin. L’attore di Love is in the air spopola in rete ad ogni suo minimo movimento. Ogni suo spot o comparsa fa il giro del web. Ed è quello che è successo per lo spot della BMW, di cui Kerem è testimonial ufficiale.

L’attore turco bello, raggiante e atletico in questo spot mostra il meglio di sé. Un video che è immediatamente diventato virale.

Kerem Bürsin, che è stato in molte serie TV fino ad oggi, ma è riuscito a farsi conoscere oltre i confini con Sen Çal Kapımı tradotto con Love is in the air, non è stato coinvolto in nessun progetto per un po'. In questo processo, Kerem Bürsin è diventato il volto di un marchio automobilistico partecipando a un progetto di responsabilità sociale.

Kerem ha stretto un accordo pubblicitario con BMW, è diventato il volto del marchio e ha preso parte a spot pubblicitari. Gli spot condivisi sui social media hanno battuto il record di visualizzazioni. Il pubblico dei film ha raggiunto i 17 milioni. Cresce anche la reputazione mondiale di Kerem Bürsin, grazie non solo alla serie con Hande Ercel in Love is in the air, che è stata trasmessa in 85 paesi.

Il numero di follower sia di Hande Erçel che di Kerem Bürsin sui social media ha recentemente raggiunto milioni. Sebbene l'attore si sia classificato al 24 ° posto nella lista degli uomini più attraenti del mondo, ha attirato l'attenzione come unico attore turco in questa lista. Motivo per cui le aziende cercano lui come testimonial.

Inoltre Kerem Bürsin è il portavoce del movimento HeForShe, che difende i diritti delle donne. Il famoso attore è diventato il primo portavoce in Turchia di He For She, il movimento di solidarietà avviato nel 2014 dall'Unità per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile delle Nazioni Unite per promuovere l'uguaglianza di genere.

