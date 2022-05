A cura di Ludovica Ragonesi

Alessia Marcuzzi da poco meno di anno ha abbandonato il piccolo schermo, a causa di mancate intese professionali con l’Ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

È stata lei stessa a comunicarlo ufficialmente ai fan, spiegando di volersi prendere una pausa dalla tv, in attesa di progetti più interessanti.

Ma Alessia Marcuzzi non è stata di certo con le mani in mano.

La nota conduttrice infatti vive una seconda vita professionale da imprenditrice: sua una linea di borse (Makrs&Angel) e un’altra dedicata ai prodotti per la skincare.

Se l’aspetto professionale in televisione della showgirl romana dunque sta subendo un momento di stop, per la bella Alessia invece i sentimenti vanno a gonfie vele.

Alessia Marcuzzi, una vita piena di amore

In generale, si può senza dubbio affermare che il suo cuore sia colmo d’amore… e non solo per il marito Paolo Calabresi.

Alessia e Paolo si sono sposati nel 2014 e da allora la loro unione procede senza intoppi.

La show girl, prima dell’attuale marito, è stata legata sentimentalmente a Francesco Facchinetti, da cui ha avuto la sua bambina, Mia, di 9 anni.

Agli inizi degli anni Duemila risale invece la sua storia con Simone Inzaghi, all’epoca calciatore della Lazio, da cui Alessia ha avuto il suo primo figlio, Tommaso.

Oggi il ragazzo ha 21 anni, vive e studia a Londra ed è statuario e bellissimo come i suoi genitori.

Nonostante Tommaso Inzaghi sia ormai un uomo, Alessia Marcuzzi vola spesso in Inghilterra dal figlio per coccolarlo ed accudirlo come se fosse ancora un ragazzino.

Ma come reagisce Tommaso a queste manifestazioni d’amore?

Un video divertentissimo postato dalla showgirl sui social, dimostra come ‘Tommy boy’ (così lo chiama affettuosamente Alessia) nutra per la madre un “amore sottinteso”.

Alla richiesta di spiegazioni della conduttrice circa la definizione di “amore sottinteso”, Tommaso ha spiegato che è tale quell’amore che “si dà senza dirlo, ma esprimendolo con altre sensazioni ed emozioni”.

Allora Alessia, lo ha incalzato chiedendo: “E quali sono queste sensazioni?” Ed il figlio, in tutta risposta, ha troncato la conversazione e, chiudendo la porta, è andato via.

La scenetta è assolutamente divertente ed ha suscitato grande ilarità tra i follower della Marcuzzi, soprattutto perché esprime in pieno una situazione tipo, in cui molti genitori si possono ritrovare, cioè quella di una mamma affettuosa e tenera, ed un figlio ormai uomo, che, forte del suo pragmatismo, invece sfugge a qualsiasi manifestazione d’affetto.

