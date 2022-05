A cura di Ludovica Ragonesi

Alessandro Cattelan è uno dei conduttori più talentuosi della televisione italiana.

Spigliato, a suo agio davanti alle telecamere, dalla parlantina veloce e fluida, Cattelan ha cominciato la sua carriera negli studi di Mtv.

Tutti lo ricordiamo alla guida di Trl, il programma musicale pomeridiano che teneva letteralmente incollati allo schermo migliaia di ragazzi. Alessandro è stato sempre un asso nell’intervistare e accogliere gli ospiti internazionali ad Mtv. Questa caratteristica ha sicuramente giocato a suo grande favore nei passi che successivamente lo showman ha mosso nel mondo dello spettacolo e della radio, diventando, tra le altre cose, anche una delle voci più familiari di Radio Deejay.

Indimenticabili le edizioni di X Factor che hanno visto il presentatore piemontese alla guida dello show per ben dieci anni.

Su Sky, Alessandro è stato l’anchorman del talk show in stile americano (sulla scia del David Letterman Show), EPCC (E poi c’è Cattelan) andato in onda dal 2014 al 2020.

Un breve esperimento è stato invece quello vissuto in Rai, con la trasmissione ‘Da grande’, andata in onda in due puntate nel settembre 2021.

La creatività di Alessandro Cattelan però non si ferma al mondo della televisione. Ha all’attivo infatti anche tre romanzi, un libro per l’infanzia ed una miniserie su Netflix.

Un simile vulcano di idee, professionalità e simpatia di certo non poteva sfuggire quando si è trattato di individuare i conduttori della prossima edizione dell’Eurovision Song contest, che vedrà l’Italia (Torino in particolare) padrona di casa.

Alla guida del mega spettacolo ci saranno Mika, Laura Pausini e, appunto, Alessandro Cattelan.

Alessandro Cattelan "viziato"? Ecco la sua simpatica risposta

Con un simile curriculum, lo showman piemontese potrebbe darsi molte arie e tirare fuori i tipici capricci delle star.

In un video (assolutamente ironico) postato nelle sue stories di Instagram, Alessandro ironizza sul fatto che gli sia stato affibbiato un pettegolezzo. Secondo alcuni rumors, Alessandro pretenderebbe nel proprio camerino fragole fresche tutti i giorni.

Nulla di più falso. E Cattelan lo testimonia, con lo spirito che lo contraddistingue, riprendendo il suo camerino ed il frigorifero pieno di… bottigliette di acqua.

Di fragole, neanche l’ombra, anzi, Alessandro Cattelan ha concluso il video riprendendo se stesso mentre mangia una banana. Autoironico e geniale!

