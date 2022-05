A cura di Gilda Riga

Nonostante le continue smentite e nessuna notizia ufficiale, continua incessante il tam tam mediatico sul futuro a Mediaset di Barbara D’Urso.

Secondo quanto riportato da Dagospia, alla conduttrice napoletana non verrò rinnovato il contratto che è in scadenza il prossimo dicembre. Di contro, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha un’opinione completamente differente al riguardo: “Mi sento di smentire la notizia che a Barbara D’Urso non verrà rinnovato il contratto – afferma Rosica -. Non è stata tagliata fuori, anzi! Nuovi progetti in arrivo. Basta fake news su questa stacanovista e i suoi collaboratori. Barbara torna, anzi non se ne andrà proprio!”.

Nel frattempo, nella serata del 3 maggio è andata in onda l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show, che ha visto trionfare la coppia composta da Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti. Il reality più trash della televisione italiana, rivoluzionato nella forma e nella sostanza, non ha però ottenuto risultati troppo lusinghieri in termini di share. E’ probabile che, al di la dei contenuti, il programma condotto dalla D’Urso abbia pagato anche la concomitanza con le gare di Champions League e con le fiction in onda sulla Rai.

Post su Instagram di Barbara D'urso: monta la polemica

Intanto, sta montando un’altra polemica dopo un post pubblicato su Instagram da Barbara D’Urso. La conduttrice sembra infatti aver attaccato i vertici Mediaset per una circostanza che in questa stagione televisiva si sta ripetendo ciclicamente: “Ebbene sì. Cambio studio Pomeriggio 5 (per la quarta volta in una stagione), ma voi siete sempre con me! 18,22% di share e 23% sul pubblico attivo. Vi amo!”.

Appare evidente come la D’Urso abbia voluto lanciare una frecciatina ai piani alti della rete di Piersilvio Berlusconi, accusando i vertici aziendali di metterle continuamente i bastoni tra le ruote.

Insomma, Barbara D’Urso è una donna che non le manda a dire. E dal post pubblicato sui social emerge un malessere che potrebbe sfociare in una rottura insanabile con la rete con cui ha lavorato per oltre vent’anni.

