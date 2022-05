A cura di Ludovica Ragonesi

Giorgio Locatelli è entrato ufficialmente nella squadra di Masterchef in qualità di giudice nel 2019, quando Antonia Klugmann, entrata in sostituzione dello storico giudice Carlo Cracco, decise dopo soltanto un’edizione, di non proseguire la sua esperienza televisiva.

Anche Joe Bastianich ha lasciato il programma nel 2020, riducendo la commissione dei giudici a tre elementi... ma che elementi!

I volti di Masterchef Italia sono infatti Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e, appunto, Giorgio Locatelli.

Ma se Cannavacciuolo e Barbieri sono chef prestati alla televisione già da diversi anni, Locatelli era un volto relativamente sconosciuto quando è entrato in trasmissione.

L’affascinante Giorgio era infatti uno chef famoso, ma non di certo in Italia.

Trasferitosi a Londra nel 1995, Locatelli ha fatto li la sua fortuna con il ristorante stellato ‘Locanda Locatelli’.

Ma poi il richiamo della tv è arrivato anche per Giorgio.

Da Masterchef ad un nuovo progetto tv per Giorgio Locatelli

Se Antonino Cannavacciuolo è alla guida, oltre che di Masterchef, anche di Cucine da incubo (un cult della nostra tv, ndr) e Bruno Barbieri è invece il volto del programma itinerante Quattro Hotel, anche per Giorgio Locatelli è arrivato il momento di avere un programma tutto suo.

Tv8, il canale in chiaro del gruppo Sky, lancerà infatti nuovi format per la prossima stagione televisiva autunnale.

Ed uno di questi nuovi progetti, come riporta il sito TvBlog, sarà proprio ‘Ristorante in casa’, il nuovo programma affidato appunto allo chef Giorgio Locatelli.

Secondo le dinamiche del format, una persona organizzerà una cena in casa sua, strutturando le portate proprio come se fossero quelle di un ristorante.

Impresa non facile dal momento che ospite della cena sarà proprio lo chef Giorgio Locatelli, che arriverà a casa del protagonista della puntata accompagnato da un vip.

Da quello che si evince, con la simpatia e lo charme dello chef Locatelli, ne vedremo delle belle e, visto che si tratta di cucina, anche delle buone!

Potrebbe interessarti anche:

Mara Venier, dedica inaspettata a Flavio Briatore: "Tu sei l'unico uomo per me"

Barbara D'Urso beccata con una sua vecchia fiamma: "Stiamo bene insieme". La Foto

Soleil Sorge, la straziante confessione: "Sono costretta a farlo..."

Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez: scenata di gelosia sui social

Mediaset: Giulia Stabile lascia Sangiovanni per cantante di Amici 21? Ecco la verità

Rai: attori di Un Posto al Sole e Paradiso delle Signore a Ballando con le Stelle

Mediaset: Kerem Bursin spiazza tutti su Instagram. “Sì, le amo…”. Il video

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI