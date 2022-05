A cura di Franci Russo

Demet Özdemir e Onur Alp Sancaktar fanno impazzire il web.

L’attrice turca, anche bravissima ballerina, si è cimentata in un ballo sulle note di Love Nwantiti (Funk carioca Remix) insieme al ballerino e coreografo Onur Al Sancaktar. Non è la prima volta che i due si cimentano in coreografie di ballo. Già altre volte, infatti, Demet e Onur hanno dato luogo ad esibizioni che hanno catturato milioni di like sul web.

Demet Özdemir nasce come ballerina e fa della danza il suo lavoro. Infatti farà parte del corpo di ballo della cantante Bengü e successivamente si unisce ai ballerini del griuppo musicale Efes Kizian.

A 21 anni, nel 2013, è entrata a far parte del cast della serie di Fox Sana Bir Sir Vereceğim (Ti svelo un segreto) interpretando il personaggio di Aylin.

Ma il successo arriva solo nel 2018 quando Demet interpreta il ruolo principale di Sanem Aydin nella commedia romantica DayDreamer – Le ali del sogno insieme all’altro attore turco Can Yaman, fiction trasmessa anche in Italia su Canale 5.

Dopo la commedia romantica DayDreamer, Demet spicca il volo

Grazie al successo nel ruolo di Sanem Aydin, Demet Özdemir riceve il premio come miglior attrice alla cerimonia di premiazione del Murex d’Or, tenuta annualmente in Libano. Ma soprattutto diventa famosissima anche lontana dal suo Paese.

Demet, inoltre, mostra le sue doti come cantante registrando la sigla della serie Sana Da Günaydın.

Oggi Demet conta oltre 15 milioni di followers su Instagram ed è seguitissima non solo in Turchia, ma anche in Europa e nel sudamerica.

Durante la registrazione della serie tv DayDreamer, i giornali turchi hanno scritto di una relazione tra lei e Can Yaman. Tuttavia questa presunta love story non è stata mai confermata, anche se ha appassionato i milioni di fan dei due attori. Ancora oggi ci sono molti nostalgici che vedrebbero con piacere un ritorno di fiamma tra i due.

La realtà, però, è ben diversa. Demet attualmente è fidanzata con il cantante turco Oğuzhan Koç e insieme hanno annunciato già la data delle loro nozze, che si dovrebbero celebrare nel mese di luglio prossimo.