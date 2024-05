Le anticipazioni turche di Endless Love rivelano colpi di scena incredibili. In Italia ovviamente verranno trasmesse prossimamente.

Kemal cederà alla corte di Asu e si fidanzerà ufficialmente con lei. Un amore questo che andrà bene per poco tempo, visto che verrà rovinato da una notizia sconvolgente. Infatti da quanto si apprende, Kemal scoprirà che Asu è la sorella di Emir e portano lo stesso cognome. Asu, pur sapendo la verità, preferirà non dirlo al suo fidanzato perché sa bene l’odio che nutre per Emir.

Quando Kemal scoprirà tutto, la delusione nei confronti della fidanzata sarà tanta al punto di lasciarla.

Asu però proverà a suicidarsi mischiando alcol e pillole, e chiamerà Kemal al telefono per un ultimo addio. Quando lui e Nihan si precipiteranno da lei, per fortuna non sarà troppo tardi. Asu verrà portata immeditamente in ospedale.

Dopo il tentativo di suicidio della giovane, Kemal deciderà di tornare sui suoi passi, perdonandola.

In realtà la volontà di Kemal di sposare ugualmente Asu ha un secondo fine.

Sposando la giovane, Kemal diventerà anche lui proprietario delle azioni della sua azienda e le renderà la vita un inferno. Un piano che Kemal però non porterà a termine perché l’amore per Nihan è più forte della sua vendetta.

Non mancheranno altri colpi di scena. Emir non si arrenderà finché non vedrà distrutto Kemal e Nihan. Per quanto innamorato pazzo, Emir capirà che non c’è posto nel suo cuore e inizierà ad essere sempre più crudele con lei, facendola soffrire punendo Kemal, l’amore della sua vita.

E’ ormai noto a tutti grazie alle anticipazioni turche che alla fine Kemal, pur di salvare Nihan, si ammazzerà insieme ad Emir pur di eliminarlo dalla vita della sua amata.