Il piccolo Bulut, protagonista insieme a Can Yaman della serie tv Bitter Sweet, ritorna in tv

Çocuk Kalbi racconta la storia di un gruppo di amici che si uniscono per impedire che parte di essi si trasferiscano altrove.

Emre è un giovane, felice di vivere in una graziosa cittadina con la sua famiglia. Tuttavia, a causa degli affari di suo padre che vanno male, la famiglia pensa di trasferirsi. Questa situazione costringerà Emre a lasciare la scuola e gli amici.

Questi ultimi, che non vogliono che Emre vada via, si uniscono per trasformare il ristorante del padre del loro amico nel ristorante più famoso della Turchia.

Tuttavia, in questo processo, combattono la vera battaglia contro la banda malvagia della scuola, che dà loro problemi in ogni occasione.

La prima del film si è tenuta al Torun Center e ha suscitato grane emozione

Il film, adattato dal libro "Children's Heart", uno dei classici mondiali per bambini, è uscito in tutta la Turchia il 3 maggio scorso. Con İlker Aksum, Alihan Türkdemir e Eser Eyüboğlu, il film vede protagonisti anche molte star bambine e famosi attori ospiti. Il film ha ricevuto grandi consensi impressionando il pubblico con le sue scene emozionanti.

La prima si è tenuta al Torun Center. Scritto e diretto da Sinan Biçici, il film racconta una storia di amicizia, solidarietà, amore familiare e lotta tra il bene e il male in una scuola cittadina.

Tra i protagonisti Alihan Türkdemir, il Bulut di Bitter Sweet la prima serie tv trasmessa in Italia con Can Yaman e Ozge Gurel. In molti lo hanno amato e apprezzato e rivederlo in tv in una storia adatta per bambini è davvero molto emozionante per le sue fan turche ed italiane.