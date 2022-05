A cura di zara penna

Da mesi circola in rete la voce che Kerem Bursin e Demet Ozdemir saranno i protagonisti di una nuova serie turca prodotta e trasmessa su Disney Plus.

A tal proposito sono arrivate poi diverse smentite. A quanto pare la partecipazione di Kerem Bursin al progetto di Disney Plus non è ancora certa. Da qualche giorno, però, è apparso sul web un video che è diventato subito virale. Creato dal fandom di Kerem Bursin, si vede un montaggio perfetto in cui si accavallano le dirette di Demet Ozdemir e Bursin.

Ovviamente non vi è mai stata una diretta live tra Demet e Kerem, anzi a quanto pare i due non hanno mai avuto modo di lavorare insieme né tanto meno di incontrarsi.

Si sono fatte molte supposizioni sull’eventuale coppia. C’è chi sostiene che lavoreranno assieme, chi invece che abbiano un’amicizia mai trapelata o dichiarata ufficialmente. Sarebbero comunque una bella coppia dello schermo. E molte fan sperano davvero che un giorno possano vederli assieme sul piccolo schermo.

Al momento, però, oltre a questo video montato dalle fan, Kerem è impegnato con diversi spot e in un continuo via vai da e per la Spagna. Sembra infatti che l’attore di Love is in the air abbia un progetto futuro con Antonio Banderas, con cui si è instaurata una bella amicizia e una proficua collaborazione, dopo che i due si sono incontrati al Festival di Magala.

Kerem Bursin e Demet Odzemir: vita privata e relazioni

Sentimentalmente parlando, Kerem da poco ha concluso la relazione con la partner di Love is in the air, Hande Ercel. Secondo i tabloid spagnoli ha vissuto un breve ma intenso flirt con l’artista spagnola Stephanie Cayo, ma la relazione è già giunta all’epilogo.

Per quanto concerne Demet, in estate girerà il sequel di Tattiche D’amore, il film prodotto da Netflix che ha riscosso molto successo. Inoltre, la Ozdemir ha un contratto firmato e ufficializzato con Disney Plus. Sarà infatti la protagonista femminile di una nuova serie.

Prosegue a gonfie vele, invece, la sua storia d’amore con Oguzhan Koc, il cantante turco che sposerà ad agosto.

