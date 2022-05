A cura di Franci Russo

Un post su Instagram di Barbara D’Urso, dopo l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione, scatena la rivolta del popolo web.

Il reality show de La Pupa e il Secchione, condotto da Barbara D’Urso, è giunto al termine con la puntata di martedì 3 maggio. Un’edizione tutto sommata modesta che non ha raggiunto gli ascolti sperati, nonostante la presenza in studio della modella e influenzer Soleil Sorge, dell’hair stylist Federico Fashion Style e dell’attrice e conduttrice televisiva Antonella Elia.

Barbara D’Urso, di cui non si conosce ancora il destino futuro visto che quest’anno è in scadenza il suo contratto con Mediaset, si è congedata dal pubblico con un post su Instagram che ha scatenato una vera e propria “sollevazione popolare”.

Scrive Barbarella: “La finale de La Pupa e il Secchione Show sfiora il 10% di share con picchi del VENTIDUE per cento!! Italia 1 terza rete nazionale dopo la partita di Champions e i David di Donatello in una serata come sempre piena di concorrenza!! Questa edizione della Pupa chiude con una media del 9,8% di share! Su Italia1! E anche ieri Pomeriggio 5 è volato oltre il 18,5% di share!!”.

Apriti cielo! Il popolo del web non ci sta e invade il profilo Instagram di Barbara con centinaia di messaggi. Ritengono che il reality sia stato un vero flop e prendono le distanze da un programma così trash.

Il post sul profilo Instagram di Barabar D'Urso e la reazione del web

Il messaggio di Enzo è quello tra quelli più moderati: “La finale che di solito fa il miglior ascolto ha fatto solo poco più di 1,2 milioni di spettatori di media, contro i 2 milioni della prima puntata, ed è rimasta ancora sotto il 10% di share (9,8) pur finendo a notte fonda, contro il quasi 13% dell'esordio. Dunque è evidente che il programma non è piaciuto, altro che picchi, che non interessano a nessuno”.

Poi seguono tutta una serie di critiche, molte anche con tono ironico. “Flop dalla prima all'ultima puntata, ma se lei è convinta lasciamoglielo credere”; “Si praticamente chiude finalmente nell'indifferenza totale”; “Grazie a te di dare tanto lavoro agli psicanalisti! Floppara come sempre, hai fatto l'ennesimo tonfo e dall'anno prossimo e già tanto se conduci solo Pomeriggio 5”. E così via…

Ma non manca anche qualche apprezzamento, come quello di Barbara: “Carmelita sei fantastica sono contentissima per te per il successo della finale di ieri sera de La pupa e il secchione, e sono felicissima anche per il successo di ieri pomeriggio di pomeriggio 5. Te lo meriti continua così sei e sarai sempre tu la Regina della tv. Ti mando un grande abbraccio col cuore”.

Insomma Barbara D’Urso, nel bene o nel male, fa sempre parlare di sé…

