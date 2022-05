A cura di Ludovica Ragonesi

Luisa Ranieri vestirà di nuovo i panni del vicequestore Lolita Lobosco.

L’attrice è impegnata in questi giorni nelle riprese della fortunata serie tv targata Rai ‘Le Indagini di Lolita Lobosco’, ispirata agli omonimi romanzi della scrittrice Gabriella Genisi.

Ambientata nella bellissima Bari, la serie ha come protagonista la vicequestore della squadra mobile della Questura di Bari che, rientrata nella sua città natia dopo un lungo trasferimento a Legnano, prende le redini delle indagini affidate alla sua squadra.

Una serie a tratti leggera, con l’intervento di personaggi buffi e simpatici, come il poliziotto Raffaele Esposito che, nonostante un’iniziale diffidenza nei confronti della Lobosco, dovrà presto ricredersi, viste le abilità investigative della tenace vicequestore.

A fare da sfondo alla storia, un’ombra del passato che incombe sulla protagonista, che scopre la vera identità di suo padre, invischiato nel contrabbando di sigarette.

Luisa Rainieri è riuscita a conferire al personaggio la giusta sintesi di autorevolezza e femminilità, rendendo credibili le indagini di una poliziotta in tacchi a spillo.

La seconda stagione di Lolita Lobosco

Le riprese della seconda stagione della serie tv sono ufficialmente iniziate.

Lo capiamo dalle storie che la bellissima attrice partenopea ha postato sui suoi social, in cui si mostra in auto insieme ad una collaboratrice, diretta verso Bari.

“ Sono iniziate le nostre trasferte verso Bari. Maciniamo Km”, questa la caption del video postato dalla bella Luisa.

La Ranieri è reduce dal notevole successo riscosso agli ultimi David di Donatello, dove, sebbene non abbia agguantato l’ambita statuetta per la candidatura come “migliore attrice non protagonista” (premio che è andato alla collega Teresa Saponangelo) ha comunque condiviso i premi “miglior film” e “migliore regia”, per la partecipazione al lungometraggio del regista Paolo Sorrentino ‘È stata la mano di Dio’.

A Luisa Ranieri in ogni caso andrebbe conferito il premio eleganza poiché ha sfilato sul red carpet del Galà in un meraviglioso abito nero della maison Valentino.

