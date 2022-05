A cura di zara penna

Sono in corso i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, il talent show firmato Rai che da anni conquista il pubblico del sabato sera, battendo la concorrenza di Mediaset.

Il settimanale Nuovo Tv ha fornito indiscrezioni sui possibili nuovi concorrenti. Tanti nomi che hanno già suscitato l’interesse del pubblico: in fondo la bravura della Carlucci è anche quella di saper scegliere i partecipanti allo show.

Oltre al nome di Paola Barale, spuntato fuori qualche giorno fa, si fanno altri nomi come quelli di Bianca Guaccero e Beppe Convertini. La Guaccero è stata anche protagonista dell’ultima edizione de Il Cantante Mascherato con la Maschera di Medusa. Si ipotizza anche una possibile partecipazione dell’attrice Violante Placido, e di due protagonisti delle soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un posto al Sole: stiamo parlando rispettivamente di Emanuel Caserio e Michelangelo Tommaso.

Nella lista dei papabili compaiono anche volti storici a cui Milly Carlucci è particolarmente legata, ovvero Emanuela Folliero, storica annunciatrice Mediaset, e Iva Zanicchi.

Mara Venier "ballerina per una notte"

Milly Carlucci, come riporta BubinoBlog, vorrebbe riuscire a realizzare un suo grande sogno: rendere “ballerina per una notte” Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha dichiarato di apprezzare e seguire con interesse il programma della Carlucci. Accetterà l’invito?

I rumors che circolano sul web parlano di un cambiamento anche nella giuria. Nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, che inizierà ad ottobre, verrà aggiunta una nuova sedia al tavolo d’onore, e verrà occupata da Simone di Pasquale, ex ballerino di Ballando e coreografo de Il Cantante Mascherato. Milly Carlucci è molto legata a Di Pasquale anche da punto di vista professionale, motivo per cui ha deciso questa volta di portarlo ancor auna volta al talent ma come giudice, accanto a Carol Smith.

