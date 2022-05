A cura di Gilda Riga

Terminate le fatiche de La Pupa e il Secchione Show, reality in cui è stata la giudice protagonista indiscussa, Soleil Sorge è pronta a tuffarsi a capofitto in altri progetti lavorativi.

L’influencer nata a Los Angeles è uno dei personaggi televisivi più chiacchierati del momento, grazie soprattutto alla partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip e al ruolo di giurata nello show condotto da Barbara D’Urso, durante il quale non ha risparmiato critiche feroci ad alcuni membri del cast: tra tutti l’ex cognato Gianmarco Onestini e la sua Pupa Mila Suarez, ai quali non ha risparmiato critiche feroci e attacchi anche di natura personale.

I fan di Soleil muoiono dalla voglia di vederla alla conduzione di un programma tutto suo, ma al momento non ci sono indizi o indiscrezioni al riguardo. Sul web è anche spuntata fuori la notizia che la Sorge potrebbe tornare al Grande Fratello Vip, questa volta nei panni di opinionista.

La confessione di Soleil: "Non è tutto oro quel che luccica"

Ma veniamo alla stretta attualità. La vita di coloro che lavorano in televisione non è tutta rose e fiori, ed è proprio la stessa Soleil a confessare ai suoi followers su Instagram alcune delle vicissitudini che si verificano per chi sceglie una professione nel mondo dello spettacolo: “Da piccola leggevo questi libricini per bambini che raccontavano della vita di Eloise, una bambina che viveva la sua vita in hotel con tutte queste avventure. Lei era dispettosissima, e la adoravo. Finché da alcuni mesi a questa parte mi trovo a vivere costantemente in hotel alla disperata ricerca di una casa”.

La Sorge parla a cuore aperto ai suoi fan: “Io stessa sono felicissima quando vado in hotel, mi dà sempre quella sensazione di lusso e di vacanza: c’è chi ti rifà il letto, se vuoi uno snack te lo portano subito. Tutto meraviglioso, peccato che non sia tutto oro quel che luccica, e per quanto paradossale possa essere, preferirei tutta la vita stare in una casa mia, con le mie cose, senza essere costretta a traslocare ogni due per tre da un posto all’altro. Insomma, non è tutto oro quel che luccica”.

