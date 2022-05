A cura di zara penna

Ennesimo spot pubblicitario girato da Kerem Bursin.

Questa volta si tratta di un noto marchio di abbigliamento sportivo statunitense, Under Armour. Il video dello spot è stato condiviso sui social dallo stesso Bursin, con il post pubblicato su Instagram che è stato ovviamente apprezzato dalle fan dell’attore turco, raggiungendo in brevissimo tempo più di un milione di visualizzazioni e raccogliendo una pioggia di like.

Lo spot per Under Armour

Uno spot in cui tutta la bellezza di Kerem viene evidenziata, così come la sua passione per lo sport. L’attore di Love is in the air ha anche postato una lunga didascalia di accompagnamento al video pubblicato: “Tante fonti di motivazione, ma questa è rimasta con me per anni nel bene e nel male. A volte non hai le parole per spiegarlo. Il mio incredibilmente talentuoso fratellino Botan ha tirato fuori questa canzone che ascolterò per sempre. Voi tutti siete una parte importante della mia motivazione! Grazie, vi voglio bene”.

Il bel Serkan Bolat della serie andata in onda su Canale 5, che ha conquistato ben 85 Paesi, conclude il suo post con una frase ad effetto in inglese “And yes I love a sledgehammer and a tire”, che letteralmente vuol dire “Sì, le amo. Amo una mazza e una gomma”. Bursin si riferisce ad un metodo di allenamento in cui con un grosso martello colpisce a ripetizione uno pneumatico di un camion.

E’ risaputo che Kerem Bursin sia un grande sportivo, come si evince dal suo fisico scultoreo. L’attività fisica l’ha sempre motivato e per lui rappresenta un anche un modo per sfogarsi. Ama tantissime discipline sportive, e nei giorni pesanti o nei momenti in cui deve prendere decisioni importanti, l’allenamento l’ha sempre aiutato a schiarirsi le idee.

Dopo aver girato diversi spot per aziende turche ed estere, Kerem Bursin tornerà presto in tv con un film prodotto da Disney Plus.

Non si conoscono ancora i dettagli di questa nuova produzione, ma sembra che con lui ci sarà anche Antonio Banderas. I due sono diventati amici dopo essersi conosciuti al Festival di Malaga.

Le fan non vedono l’ora di rivedere Kerem in tv, dopo il grande successo ottenuto con Love is in the air accanto alla sua ex fidanzata Hande Ercel.

