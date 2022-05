A cura di zara penna

Nonostante sia ormai fuori dalla scuola di Amici, LDA è il protagonista indiscusso di questa edizione.

Settimane fa si ipotizzava sul web di una relazione del figlio di Gigi D’Alessio con Rosa Di Grazia, ex ballerina della scorsa edizione di Amici di Maria de Filippi.

Questa presunta love story, però, è stata ben presto archiviata a causa di un video che è diventato virale. Il video in questione, infatti, mostra LDA insieme ad una delle ballerine professioniste del cast del talent show di Mediaset. Si tratta di Giulia Stabile, ballerina vincitrice dello scorso anno e adesso nel cast dei professionisti.

"Mi vendicherò": la frase di LDA rivolta a Giulia Stabile

“Mi vendicherò”, è questa la didascalia che il cantante aggiunge al breve video in cui si vede Giulia Stabile darsela a gambe per la riuscita dello scherzo, che di certo ha fatto divertire anche gran parte del web che sostiene davvero tanto il bellissimo rapporto di amicizia che si è creato tra Luca D’Alessio e Giulia Stabile.

Nonostante le fan tifino per una presunta love story tra i due, in realtà tra di loro c’è solo una grande amicizia e affinità.

In molti addirittura hanno ipotizzato che il motivo della crisi tra Giulia Stabile e Sangiovanni dipenda proprio dal rapporto della ballerina con LDA. Tutto falso. Il video in questione ha un tono totalmente ironico e vede il cantante, che in molti pensano essere fratello di AkaSeven, pronto a giurare vendetta alla sua amica, dopo aver ricevuto una bella torta in faccia.

Intanto, in molti non si sono ancora rassegnati per l’eliminazione di LDA dal talent. Il cantante è stato ed è uno degli allievi più seguiti e amati di quest’anno, infatti le fan cercano in tutti i modi di legarlo sentimentalmente a qualche protagonista di Amici.

