Buone notizie per i fan di Manuel Bortuzzo. Presto lo rivedremo sul piccolo schermo, anche se, questa volta, sarà la Rai a prendersi cura di lui.

Tutti, oramai, conoscono Manuel Bortuzzo che, giusto qualche mese fa, ha presenziato, insieme ad altri concorrenti, al famoso reality show, firmato Mediaset e condotto da Alfonso Signorini, ovvero il Grande Fratello Vip 6.

Non è un caso che il suddetto reality, includa la parola Vip nel suo nome; infatti, coloro che, insieme a Manuel, hanno vissuto, costantemente ripresi, nella casa di Cinecittà, non sono altro che personaggi conosciuti e famosi.

Anche Bortuzzo fa parte di questa categoria ma, a differenza dei suoi colleghi, la sua notorietà nasce non solo per le sue apparizioni in tv, in diversi programmi, e per le sue capacità, ma anche per un tragico evento che gli ha cambiato completamente la vita. Il 3 febbraio 2019, trovandosi in compagnia della fidanzata al posto sbagliato e nel momento sbagliato, viene ferito con colpi di arma da fuoco al midollo spinale, perdendo la capacità di camminare e costretto all’uso della sedia a rotelle. Da quel momento, Manuel vede scomparire, davanti i suoi occhi, il desiderio e il sogno di una vita: quello di partecipare alle olimpiadi di nuoto.

Una storia tratta dal libro scritto dallo stesso protagonista

Della sua storia se ne è parlato molto e se ne parla tutt’oggi, tanto che la Rai, ha deciso di omaggiarlo con un film dal titolo Rinascere, tratto dal libro, scritto proprio dal protagonista ed edito da Rizzoli.

Vi è stata una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato non solo Bortuzzo, ma anche la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, il produttore di Movieheart Massimiliano Lapegna, il regista e sceneggiatore Umberto Marino e i protagonisti Giancarlo Commare e Alessio Boni.

Ognuno di loro ha detto la sua, esprimendo grande ammirazione per il protagonista, come esempio da seguire.

Boni, che nel film, interpreta la figura del padre, ha affermato: “Rinascere sembra raccontare una tragedia, ma il cardine del film è la dignità con cui questa famiglia ha affrontato il dolore, facendo prevalere il sorriso e la vita. Interpretare Franco Bortuzzo è stata un’esperienza fuori dal comune”.

Ancora, Pia Ammirati, ha affermato: “Manuel Bortuzzo è un testimone di eccellenza della rinascita che riesce da solo a cambiare il suo destino. Il regista parte da quel momento di buio per raccontare una storia senza retoriche e senza lamenti”.

Il film sarà un’autobiografia e mostrerà la vita di Manuel, un ragazzo triestino di appena 19 anni, esperto nuotatore che si trasferisce a Roma dopo aver vissuto gran parte della sua adolescenza in Veneto. Nella città del sud, in piscina, si innamora di un’atleta di nuoto, Martina Rossi. Una sera, quella del 2 febbraio 2019, la coppia è in giro per Roma e, fuori da una tabaccheria, ecco svolgersi la tragedia: colpi di arma da fuoco. Manuel è stato colpito, non si rialza, le gambe non rispondono. Carabinieri, polizia, ambulanza, corsa in ospedale. Il danno è grave, il midollo spinale è distrutto. Il film si concentrerà soprattutto sul dopo il grave episodio, mostrando un ragazzo coraggioso e tenace, speranzoso di guarire al più presto per poter realizzare il sogno della sua vita: gareggiare alle paraolimpiadi.

Questo film, Rinascere, andrà in onda, in prima serata, domenica 8 maggio su Rai 1 e sarà in streaming su RaiPlay.

