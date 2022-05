A cura di Ludovica Ragonesi

Alessandra Amoroso è pronta per partire con il suo big show, che si terrà il 13 luglio a San Siro.

La cantante salentina “nata” nella scuola di Amici di Maria De Filippi, è pronta infatti per dare inizio ai suoi live.

La pandemia, si sa, ha bloccato un po’ tutto, specie il settore della musica.

Fortunatamente l’estate 2022 si preannuncia all’insegna della ripresa della normalità.

Via libera dunque a concerti ed esibizioni live

Organizzare un tour di certo non è impresa facile e molti artisti si avvalgono del proprio entourage per definire ogni dettaglio e fare in modo che le varie esibizioni siano impeccabili.

Anche Alessandra Amoroso in queste settimane si sta allenando per preparare il suo show del 13 luglio a San Siro.

Non solo allenamento nel vero senso della parola, per tenere il ritmo e trasmettere tutta l’energia durante i concerti, ma anche prove su prove per regalare ai suoi fan le emozioni di sempre.

Una giornata indimenticabile per Alessandra Amoroso

In un recente video postato sui social, Alessandra Amoroso ha condiviso con i suoi follower un giorno molto particolare: quello della scelta del corpo di ballo che farà parte del suo show.

Una “carica” di 600 ballerini pronti ad esibirsi per conquistare l’ambito ruolo.

I prescelti sono 25 e la selezione è stata davvero impegnativa.

Alessandra Amoroso, per fare la scelta giusta, si è avvalsa di due grandi professionisti del settore: ad aiutare la cantante c’è stata infatti la coreografa Veronica Peparini ed il ballerino Andreas Muller.

Una giornata indimenticabile, tutta documentata in video carico di emozioni.

Per ringraziare tutti, la cantante ha scritto: “Vedere finalmente insieme tutte quelle ragazze e tutti quei ragazzi accomunati da un'energia immensa e da sogni grandi - nei quali rivedo i miei di qualche anno fa e di oggi, ancora - mi ha riempito il cuore. Questo è il racconto della nostra giornata insieme: un regalo immenso. Grazie di nuovo, davvero dal profondo”.

