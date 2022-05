A cura di Gilda Riga

“The Ferragnez go to… Met Gala”. Fedez e Chiara Ferragni sono stati protagonisti di una delle notti più attese di New York, partecipando al loro primo Met Gala in coppia.

L’invito è arrivato direttamente da Donatella Versace, che ha anche firmato gli abiti che indossavano, preannunciando ai due che sarebbe stata “una serata indimenticabile”. E le aspettative, com’era prevedibile non sono state assolutamente deluse.

Chiara Ferragni aveva già partecipato al Met Gala nel 2015. A raccontarlo la stessa imprenditrice digitale sui propri profili social: “Il mio primo Met Gala è stato nel 2015: ero stata invitata da Calvin Klein e avevo tanta paura a essere lì – ha detto -. Il 2015 è stato un periodo molto deprimente della mia vita: vivevo a Los Angeles, avevo una relazione che non funzionava, mi sentivo così sola e professionalmente in gabbia, mentre altre persone prendevano la maggior parte delle mie decisioni”. Poi ha concluso: “Il Met Gala è stato comunque fantastico, ma se ricordo quei momenti vissuti posso solo pensare ‘Hai fatto un buon lavoro, Chiara, per uscire da quel momento della tua vita, creare le tue regole e diventare il tuo capo, prendere le tue decisioni e creare la famiglia che hai sempre sognato’”.

Chiara Ferragni balla con Elon Musk; Fedez abbracciato da Gigi Hadid

Ma torniamo alla notte del Metropolitan Museum of Art di New York. Sia Chiara che Fedez hanno immortalato con i propri smartphone alcuni dei momenti del Gala e dell’after party. Due in particolare: la Ferragni che balla vicino ad Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 264,6 miliardi di dollari (stima Forbes), che di recente ha anche acquistato Twitter per la cifra di 44 miliardi di dollari. “Ferry feat Elon Musk”, ha commentato Fedez, riprendendo la moglie che ballava a pochi centimetri dall’imprenditore sudafricano; poi, lo stesso Fedez, è stato avvicinato dalla supermodella statunitense Gigi Hadid: “Vi dico solo che Gigi mi ha abbracciato” ha commentato entusiasta il nuovo giudice di X Factor.

Insomma, una serata dalle mille emozioni per i Ferragnez, che siamo certi resterà per sempre scolpita nella loro memoria.

(foto Instagram)

Potrebbe interessarti anche:

Alessia Marcuzzi vola a Londra per incontrare il suo amore “sottinteso”

Barbara D’Urso, nuova concorrente di Ballando con le Stelle? L’indiscrezione

Francesca De Andrè, la frase shock sui social: “Sono stata aggredita”

Gianni Morandi, scintille con Giuliano Sangiorgi: "Mi hai ammazzato il pubblico"

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, week end "core a core" a Napoli

Fedez e Chiara Ferragni, adesso è ufficiale: saranno al Met Gala di New York

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI