A cura di Ludovica Ragonesi

Sophie Codegoni è un volto attualmente molto popolare. Il suo percorso in tv è iniziato molto presto.

Ad appena 19 anni infatti, la bionda romagnola è stata una delle protagoniste della trasmissione condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Durante il dating show di Canale 5, la tronista Sophie scelse il corteggiatore Matteo Ranieri, facendo sognare i fan della coppia.

Ma la love story con Matteo è durata ben poco. Dopo la rottura, di Sophie si è parlato non solo per i diversi flirt (tra cui Fabrizio Corona ed il calciatore Nicola Zaccagni), ma soprattutto per l’attuale storia d’amore che la ragazza sta vivendo con Andrea Basciano, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

La vera consacrazione al grande pubblico, Sophie l’ha avuta infatti proprio con l’ultima edizione della trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Ma una certa familiarità con la casa più spiata d’Italia, in effetti Sophie l’aveva già.

Di fatti, della famiglia di Sophie Codegoni fa parte una famosa ex gieffina.

La “matrigna” di Sophie Codegoni è una ex gieffina molto famosa

Si tratta di Man Lo Zhang, la concorrente cinese che prese parte al Grande Fratello 6.

Nel 2006 furono proprio le telecamere del GF a dare notorietà alla ragazza di Pechino, arrivata in Italia pochi anni prima.

La sua incredibile dolcezza e gli atteggiamenti un po’ buffi la resero immediatamente la più amata di un’edizione del GF che ha sfornato diversi volti noti. A condividere la stessa casa di Cinecittà, in quell’edizione ci fu infatti anche Filippo Bisciglia, noto conduttore di Temptation Island e l’attrice Laura Torrisi.

Oggi Man Lo appare molto diversa da come il pubblico l’ha conosciuta. Ha 41 anni ed è lanciatissima nel suo ruolo di influencer.

Man Lo Zhang è l'attuale fidanzata del papà di Sophie, Stefano Codegoni.

Anche il papà di Sophie è molto seguito sui social, soprattutto perché gestisce uno dei locali più alla moda di Milano.

Insomma quella dei Codegoni, sembra essere una famiglia tutta in salsa Grande Fratello.

