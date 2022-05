A cura di Franci Russo

Can Yaman premiato al Monte-Carlo Film Festival.

Il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie è una rassegna cinematografica internazionale, interamente dedicata alla commedia. Questa manifestazione vanta ogni anno la partecipazione di personaggi del mondo della commedia internazionale e dello spettacolo, di grandi registi ed artisti di fama mondiale.

Ezio Greggio, presidente della rassegna nonché attore, sceneggiatore, regista, produttore impegnato nel cinema da oltre 30 anni, ha aperto ufficialmente la 19esima edizione del Monte-Carlo Film Festival al Grimaldi Forum: “Questo Monte-Carlo Film Festival porta risate, speranza e un messaggio di pace nel mondo”.

La motivazione del premio assegnato a Can Yaman

Tra i premiati, anche l’attore turco Can Yaman. Questa la motivazione: “Grazie a molte serie tv di successo, da tempo si occupa di solidarietà. Stasera il Monte-Carlo Film Festival vuole dare un riconoscimento importante ad un personaggio eclettico, imprenditore ed attore. La sua associazione Can Yaman for Children svolge numerose iniziative solidali in aiuto dei bambini in difficoltà, ora in particolare dei bambini ucraini. Il premio Monte-Carlo Film Festival va a Can Yaman”.

Con queste parole la presentatrice della manifestazione, insieme a Ezio Greggio, presidente della rassegna, chiama sul palco Can Yaman.

L’attore turco, accolto da un grande applauso, è salito sul palco per ricevere il premio. Alla domanda di cosa l’abbia spinto a creare un’associazione in aiuto ai bambini in difficoltà, Can Yaman ha risposto: “Da quando sono venuto in Italia sono diventata una persona migliore perché ricevendo un amore pazzesco, immenso ho avuto sempre la preoccupazione di trovare un modo per ricambiarlo e così ha creato questa associazione per aiutare i bambini”.

Can Yaman ha precisato poi che non è un imprenditore (termine utilizzato dalla presentazione) ma che gli piace esprimersi in vari modi.

Dopo questo appuntamento, Can Yaman ritornerà in Turchia per girare la nuova serie tv con la Disney Plus, dove sarà il protagonista indiscusso.