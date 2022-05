A cura di Franci Russo

Laura Pausini si traveste da Olivia Newton John e Manfredi Gelmetti da John Travolta. Insieme al corpo di ballo interpretano Grease.

Grease, per quei pochissimi che non lo sanno, è un film musicale del 1978 diretto da Randal Kleiser, interpretato da John Travolta e da Oliva Newton John. E’ considerato come uno dei più celebri film di tutti i tempi, oltre che il musical di maggior successo della storia del cinema mondiale.

Laura Pausini, famosa cantante italiana popolare anche all’estero, e Manfredi Gelmetti, attore e ballerino di flamenco internazionale, un giorno si incontrano e… nasce Grease.

“Quando sei scesa dalle scale la prima volta che ti ho visto e mi hai stretto forte la mano per dirmi “ciao, piacere, Laura”, sapevo sarebbe stato un incontro speciale, un seme da coltivare, un bene prezioso da proteggere. Ti sei affidata, abbiamo “sudato” insieme per mesi. La tua mente, la tua anima sono un vulcano in continua eruzione. Nascono idee, visioni, immagini. È nato Grease, il nostro Grease”. Con queste parole pubblicate sul suo profilo Instagram Manfredi esprime la sua riconoscenza a Laura Pausini e a chi li ha fatti incontrare.

L'entusiasmo di Laura Pusini coinvolge il noto ballerino Manfredi Gelmetti

Dall’altra parte Laura si dice divertita tantissimo in questa nuova esperienza. “Parrucca bionda, rossetto rosso, tutina nera ed è subito… Grease! – scrive Laura su Ig -. Ho trovato un modo per fare sport che mi piace davvero! Mi sono divertita tantissimo a preparare questa coreografia di Manfredi sulle note di “We Go Together”con tutto il corpo di ballo e sono felicissima di condividere con voi in questa giornata internazionale della danza il risultato?

Che dite, vi piacciono questi nuovi Danny e Sandy?”.

Si apre una nuova strada per la Pausini, quella del musical? Con Laura mai dire mai. Come ha detto Manfredi “la sua mente e la sua anima sono un vulcano in continua eruzione” e chissà che in un prossimo futuro la bella Laura non ci faccia qualche gradita sorpresa, e perché no, durante un suo concerto…