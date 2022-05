A cura di Ludovica Ragonesi

Nelle ultime ore è circolata in rete una notizia che ha agitato non poco i fan della nipote del noto cantautore italiano, Fabrizio De Andrè.

Francesca, figlia di Cristiano De Andrè, è un volto televisivo molto noto. Ha partecipato a diversi programmi televisivi, sia in veste di ospite che di concorrente. La ricordiamo infatti in un’edizione del Grande Fratello Vip, condotto, all’epoca, da Barbara D’Urso.

La De Andrè non ha mai fatto mistero del suo rapporto burrascoso con il padre Cristiano e spesso ha affidato alla tv o alle pagine social gli sfoghi su una situazione familiare non di certo idilliaca.

Cosa è successo a Francesca De Andrè?

In un quadro personale sicuramente già agitato, giunge come una bomba un messaggio diffuso dalla stessa Francesca De Andrè: la ragazza, sulla sua pagina Instagram, ha spiegato ai suoi follower i motivi per cui è stata lontana dalla rete alcuni giorni.

E lo fa con parole forti, che suonano come un vero e proprio pugno nello stomaco di chi legge: “Ciao a tutti. Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire, soprattutto per le mie tragiche condizioni psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora in realtà mi trovo, ma sto cercando di reagire. Ho subito una grave aggressione, violenza fisica della quale non sono ancora in condizioni di parlare. Ma, non essendo una bugiarda, per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo. Per ora non oltre questo, perché non me la sento”.

Infine, come una richiesta di aiuto, la De Andrè scrive: “Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto, che voi mi avete sempre dato ma ora ancora di più. Ne ho davvero bisogno”.

Fan sotto shock e mondo del web che si interroga su cosa sia potuto realmente accadere alla De Andrè.

I dettagli infatti della “situazione tragica” in cui versa la ragazza non sono noti.

Ci si augura che, qualsiasi sia il motivo che l’ha gettata in questo stato, possa essere presto affrontato e superato.

