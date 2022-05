A cura di Gilda Riga

E’ tutto pronto per la prima puntata di This Is MY House – Questa è Casa Mia, il nuovo programma in onda su Real Time che vedrà al timone Tommaso Zorzi.

La carriera del giovane conduttore ha ormai spiccato definitivamente il volo. Zorzi è salito alla ribalta nazionale dopo aver trionfato nell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip. Al termine dei reality show condotto da Alfonso Signorini, è stata chiamato da Ilary Blasi come opinionista de L’isola dei Famosi insieme a Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini.

Il 6 maggio su Real Time in onda il suo primo show da conduttore

Dopo diverse apparizioni televisive e ospitate, adesso Discovery gli ha concesso la chances di condurre un programma tutto suo, che andrà in onda su Real Time a partire dal 6 maggio. E’ lo stesso Tommaso a condividere con i suoi followers su Instagram l’emozione per il suo debutto da conduttore: “Raga, da venerdì andrà in onda il mio primo programma da conduttore. E’ un evento talmente grosso che lo sto sottovalutando, perché se ci penso mi c**o sotto! E’ una cosa bellissima, mancano solo quattro giorni. E’ un programma veramente divertente, da guardare tutti insieme. Non vedo l’ora: venerdì ore 21,20 su Real Time This is MY House. Daje raga!”.

Con l’ex vincitore del GF Vip anche Stefania Orlando (sua ex coinquilina al Grande Fratello), Roberta Tagliavini, Nicola Conversa e Barbara Foria.

Uno sconosciuto gli chiede del suo ex: "Se hai dei gusti di m***a!"

Nel frattempo, qualche giorni fa, Zorzi, che attualmente ha una relazione con Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, è stato protagonista di una vicenda piuttosto singolare. Mentre si trovava dal parrucchiere, la ragazza del desk gli ha consegnato un biglietto con un nome, un cognome ed un numero di telefono, dicendogli che questa persona voleva essere contattata. Non conoscendola, ha deciso di non chiamarla. Poi, in seguito, ha ricevuto un messaggio in cui la persona misteriosa chiedeva a Tommaso consigli su come conquistare un suo ex fidanzato. La risposta di Zorzi non si è fatta attendere: “La gente sta male. Come c***o ti viene di chiedere a me consigli. A parte che se mi chiedi un consiglio, ti dico corri, anzi scappa. Poi cavoli tuoi, amore. Se hai dei gusti di merda non sono problemi miei”.

