A cura di Gilda Riga

La carriera di Tommaso Zorzi sta spiccando il volo.

Al vincitore dell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip, salito alla ribalta nazionale dopo aver partecipato al reality Riccanza trasmesso da MTV, sono state infatti affidate le conduzioni due programmi per Discovery. Si tratta della versione italiana di The Great Sewing Bee e di This is MY House, che in Italia prenderanno il nome rispettivamente di Taylor Made – Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia.

Tommaso Zorzi ha attualmente una relazione con Tommaso Stanzani, ballerino noto grazie alla sua partecipazione all’edizione 2020 di Amici di Maria De Filippi. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele, ma a volte il passato torna improvvisamente a bussare alla porta. Ed è proprio ciò che vi andremo a raccontare.

Sempre molto attivo sui social (Zorzi su Instagram conta quasi 2 milioni di followers), Tommaso ha condiviso alcune stories nelle quali ha raccontato un episodio piuttosto singolare: “Piccolo antefatto: l’altro giorno ero dal parrucchiere, squilla il telefono del negozio, arriva la signorina del desk che mi dà un foglietto con un nome, un cognome ed un numero di telefono, dicendomi che questa persona voleva essere richiamata. Non conoscevo questo nome e cognome, quindi non l’ho mai richiamata”.

La lettera inviata a Tommaso Zorzi: "Dimmi come conquistare il tuo ex"

Terminato l’antefatto, l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi posta uno screenshot che contiene un messaggio: “Sono………. e sono innamorato del tuo ex ragazzo (il nome è riportato, ma ovviamente è oscurato). Non lo conosco a fondo, ma ho capitole grandi qualità e potenzialità di cui è costituito. Senza di lui soffro in continuazione, di giorno e di notte, seppur abbia tentato di dimenticarlo (lui è bellissimo, non resisto. E non solo, da parte sua nei miei confronti c’è assoluta alchimia, ed è una cosa che non si trova facilmente). Scusami se sono stato inopportuno – si legge nel messaggio – quando ti ho rintracciato mentre eri dal parrucchiere per chiederti qualche dritta inerente i miei interessi sentimentali. E stanne certo che quello che ti chiedo è tutto vero e ti elargisco un piccolo scoop: io e lui (l’ex di Zorzi, ndr) ci siamo conosciuti a Milano in occasione di una sfilata. Io non so cos’altro studiare per conquistare l’immenso cuore di questo ragazzo, non tenendo conto della vostra storia precedente. Saresti così benevolo da aiutarmi?”.

A questo punto viene da chiedersi a quale degli ex fidanzati di Tommaso Zorzi faccia riferimento: Marco Ferrero, detto Iconize, con il quale ha avuto una storia finita male nel 2017; Claudio Sona, con cui sembra ci sia stato un flirt però mai confermato; oppure Armando Condemi, che è stato l’ultimo fidanzato ufficiale prima di Tommaso Stanzani. E’ probabile che resteremo con il dubbio.

La reazione di Tommaso Zorzi

Nel frattempo, Tommaso ha voluto comunque rispondere a modo suo alla persona che gli ha scritto chiedendogli in che modo conquistare una sua vecchia fiamma: “La gente sta male. Come c***o ti viene di chiedere a me consigli. A parte che se mi chiedi un consiglio, ti dico corri, anzi scappa. Poi cavoli tuoi, amore. Se hai dei gusti di merda non sono problemi miei”.