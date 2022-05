A cura di Benedetta Esposito

Stefano Coletta è un dirigente d’azienda italiano, oltre che direttore di Rai 1. Occupandosi, però, non solo di questo Canale, ultimamente la sua attenzione si è focalizzata su Rai 2, la quale, a suo tempo, era stata pensata per un pubblico particolare, ovvero quello degli over 40.

Purtroppo, la matematica non è un’opinione e le statistiche finali sugli ascolti non mentono: Rai 2 sta, progressivamente declinando, gli share diminuiscono e il pubblico si sta spostando altrove, nonostante in questi ultimi anni molti personaggi famosi si sono rilevati essere anche capaci conduttori. A tal proposito, per esempio, possiamo menzionare l’ex ballerino Stefano De Martino il quale, al timone di programmi come Made In Sud, Stasera tutto è possibile e Bar Stella, ha portato ad un boom di ascolti. Ma per Stefano De Martino il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha altri progetti e pertanto preferisce dirottare su Rai 2 qualcuno più adatto al tipo di pubblico televisivo del Canale Rai.

Sempre secondo il direttore, la Rai aveva già la conduttrice perfetta, e probabilmente non ve ne saranno più come lei. Stiamo parlando di Raffaella Carrà.

“Con Raffaella Carrà fu un’esperienza bellissima e un privilegio. Il mio obiettivo è quello di riportare dei volti credibili anche per rilanciare Rai 2”. Così ha dichiarato Coletta.

La donna che secondo Stefano Coletta potrebbe risollevare gli ascolti di Rai 2

Purtroppo la showgirl auspicata, come tutti sanno, è passata a miglior vita, e quindi Coletta non ha potuto far a meno di pensare ad un’altra donna che, sicuramente, si avvicina molto alla Carrà e che potrebbe risollevare le sorti della Rai.

Si tratta di Loretta Goggi. Secondo alcune indiscrezioni, Coletta, avrebbe scelto proprio lei per riportare il canale Rai ai suoi antichi splendori. Loretta è una donna dalle mille risorse: cantante, attrice, doppiatrice, imitatrice, scrittrice, showgirl e conduttrice televisiva.

Il direttore Rai è stato chiaro: Loretta Goggi tornerà a condurre, avrà un programma tutto suo e si spera che riuscirà ad attirare, con la sua personalità, una nuova fascia di pubblico.

