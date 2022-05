A cura di zara penna

Il bellissimo Emanuel Caserio, che interpreta il personaggio del barista Salvo nella popolare serie firmata Rai, il Paradiso delle Signore, è uno dei personaggi più amati della soap.

Già durante le riprese, circolavano voci su una sua presunta relazione con l’attrice della serie, Chiara Russo. I due si sono sempre mostrati insieme in teneri atteggiamenti. L’attrice, che interpreta il ruolo di Maria ne Il Paradiso delle Signore, è l’attuale fidanzata di Emanuel. La conferma è arrivata grazie ad alcune foto che l’attore ha pubblicato su Instagram. In particolare si vedono Emanuel e Chiara mentre si trovano al Brooklyn Bridge Park di New York, con sullo sfondo il suggestivo skyline di Manhattan.

Come scritto in precedenza, già da diverso tempo si vociferava di una presunta relazione amorosa fra i due, ma è solo ora che finalmente hanno deciso di uscire allo scoperto.

I due attori de Il Paradiso sono molto amati e seguiti. Da quanto si apprende dai rumors, anche nella prossima stagione della fiction in onda su Rai 1, che riprenderà a settembre dopo la pausa estiva, Emanuel Caserio e Chiara Russo ci saranno ancora. Gli autori promettono che non mancheranno colpi di scena anche nella prossima stagione.

Cosa accadrà nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore?

Come anticipato da alcuni siti, sembra che una delle storiche attrici che interpreta la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, ovvero Vanessa Gravina, sarà la protagonista indiscussa della settima stagione.

Vanessa Gravina negli ultimi mesi è stata impegnata a teatro, motivo per cui non è apparsa nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore. Per giustificare l’assenza, gli autori hanno pensato di farle intraprendere un lungo viaggio all’estero. Ma al suo ritorno in Italia La Contessa prenderà le redini del grande magazzino di Milano.