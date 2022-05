A cura di Gilda Riga

Adesso è ufficiale: Fedez e Chiara Ferragni parteciperanno al Met Gala 2022 a New York.

La notizia stava circolando già da alcuni giorni sul web, ma adesso è arrivata la conferma direttamente dal rapper e giudice di X Factor, che ha postato su Instagram una stories con l’invito ricevuto da Donatella Versace: “Caro Federico, non vedo l’ora di vedervi al MET Gala!! Sarà una serata indimenticabile. Con affetto, Donatella”.

Fedez era a New York già da qualche giorno, e da poche ore è stato raggiunto anche dalla moglie Chiara Ferragni che si trovava in Messico per una campagna pubblicitaria di un noto marchio di caffè di cui è testimonial.

I Ferragnez parteciperanno all’evento che avrà luogo lunedì 2 maggio.

Cos’è il Met Gala di New York City

Noto anche come Met Ball o Costume Institute Gala, è un grande party celebrativo della moda e della storia del costume attraverso i suoi grandi temi e icone, nato come vernissage dell'annuale mostra a tema fashion del Metropolitan Museum di New York.

Da questo punto di vista, come cocktail party dall'importante importante risvolto charity a sostegno delle attività del Costume Institute, può essere fatto risalire ai primi anni del dopo guerra, ma solo con l'arrivo di Diana Vreeland alla 'regia' divenne festa leggendaria, un mito che a metà degli Anni Novanta la nuova guida di Anna Wintour, in un passaggio di consegne a distanza tra direttori di Vogue America, ha reso definitivamente il più degno rivale della grande notte degli Oscar.