A cura di Ludovica Ragonesi

Barbara D'Urso, nel bene o nel male, fa sempre parlare di sé.

Le principali emittenti televisive italiane giocano le carte migliori per accaparrarsi gli indici di ascolti più alti.

L’Auditel è infatti il termometro del successo dei vari programmi televisivi, e rappresenta un banco di prova sia per la Rai che per Mediaset.

Con la programmazione della prossima stagione televisiva autunnale, ciascuna rete calerà i propri assi.

Rai 1 schiererà, come da circa 18 anni a questa parte, il programma condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle, format di successo e garanzia di grandi risultati.

Milly Carlucci è la padrona indiscussa della trasmissione sin dalla sua primissima edizione.

Se in Rai infatti la Carlucci è la madrina assoluta del suo programma, la televisione italiana può vantare anche un’altra regina.

Stiamo parlando di Barbara D’Urso, conduttrice storica delle reti del biscione.

In Mediaset Barbara D’Urso, oltre a condurre programmi di mero intrattenimento, come l’attuale e rinnovata versione de La Pupa e il Secchione su Italia 1, è stata alla guida di trasmissioni di successo come il Grande Fratello e Live Non è la D’Urso ed è tuttora al timone del programma di approfondimento Pomeriggio Cinque.

Se come si afferma Barbara D’Urso dovesse uscire da Mediaset, quale futuro si prospetterebbe per la amata conduttrice?

Barbara D’Urso è una professionista di lungo corso e dalle mille qualità e di certo non sorprende il fatto che a corteggiarla in queste settimane ci siano emittenti televisive innovative come Tv8 e Disney+.

Barbara D’Urso da conduttrice di reality a concorrente di talent show?

Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice napoletana potrebbe prendersi una pausa e partecipare come concorrente ad un talent show.

Uno degli hobby della D’Urso potrebbe infatti ben presto diventare una nuova sfida dal punto di vista professionale.

Barbara D’Urso da alcuni anni prende lezioni di danza ed è diventata un’abile ballerina di balli latino-americani (in basso il Video).

Proprio un recente video postato sui social dalla conduttrice, in occasione della giornata mondiale della danza, ha stimolato la fantasia dei fan.

L’immagine della D’Urso che si destreggia in veloci passi tra le braccia di un ballerino, potrebbe in effetti far pensare che qualcosa di nuovo stia bollendo in pentola.

E se il prossimo ingaggio della Barbarella nazionale riguardasse proprio la partecipazione ad nuovo show sul ballo. E quale se non Ballando con le Stelle di Milly Carlucci? Solo un’ipotesi o probabile verità?