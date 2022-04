A cura di Franci Russo

Stefano De Martino, ex ballerino e conduttore di noti programma tv, quali Made in Sud, Bar Stella e Stasera tutto e possibile, starebbe per approdare in Rai 1 con un programma tutto nuovo.

La carriera di Stefano: da ballerino a conduttore

La carriera di Stefano De Martino inizia nel 2009, con la partecipazione alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, dove si classifica primo tra i ballerini. Nel 2010 torna ad Amici ma questa volta come ballerino professionista. Il giovane De Martino entra subito nei cuori del pubblico televisivo italiano per la sua bravura, simpatia, disinvoltura e spigliatezza.

Dopo l’apparizione in diversi programmi televisivi su Canale 5, finalmente arriva la svolta nella sua carriera con la conduzione, nel 2019, dello programma comico Made in Sud su rai 2, affiancato da Fatima Trotta, Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo. Nel medesimo anno conduce sempre su Rai 2 con Belen Rodriguez La Notte della Taranta, la finale del Festival di Castrocaro e, in sostituzione di Amadeus, presenta Stasera tutto è possibile, conduzione confermata anche nel 2021 e 2022. Nel 2021 ritorna ad Amici di Maria De Filippi, con il ruolo di giudice, insieme a Stash e a Emanuele Filiberto per poi essere riconfermato nell'edizione di quest’anno. Da dicembre 2021 conduce in seconda serata su Rai 2 il suo varietà intitolato Bar Stella.

Stefano De Martino presto con una varietà su Rai 1?

Intanto, proprio in questi giorni, il 32enne talento napoletano si è incontrato con il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che non ha mai nascosto la sua simpatia e ammirazione per il giovane conduttore di programmi televisivi, andati, però, sempre in onda sulla seconda rete nazionale. Per Stefano ci sarebbe, quindi, il grande salto: da Ra 2 a Rai 1 e con un programma in prima serata.

Al momento non si sa di più sul progetto, ma visto il successo ottenuto con il varietà Bar Stella, in cui Stefano De Martino si è esibito nella triplice veste di conduttore, ballerino e cantante, per lui potrebbero aprirsi le porte per un varietà tipo anni ‘70, ’80 e ‘90 che hanno segnato la storia della televisione italiana.

Intanto i fan di Stefano sono in trepida attesa e già sognano di rivedere il loro beniamino presto in tv sulla rete ammiraglia della Rai.

