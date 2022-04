A cura di Gilda Riga

Prosegue a gonfie vele la carriera di Tommaso Zorzi.

Dopo il successo ottenuto prima con Riccanza, reality trasmesso da MTV, e poi con il trionfo nell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip, l’influencer, opinionista e conduttore milanese è entrato a pieno diritto nel mondo della televisione.

Poco meno di un mese fa, BBC Studios ha annunciato che Tommaso condurrà le edizioni italiane di The Great Swwing Bee e di This is MY House, che si chiameranno rispettivamente Taylor Made – Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia. Ed è proprio a questi format che Zorzi si sta dedicando in questi giorni, con Questa è casa mia che andrà in onda su Real Time a partire dal prossimo 6 maggio. Con l’ex vincitore del GF Vip anche Stefania Orlando (sua ex coinquilina al Grande Fratello), Roberta Tagliavini, Nicola Conversa e Barbara Foria.

Di ritorno a casa dalle registrazioni dello show, che Tommaso condivide con i suoi 2 milioni di followers su Instagram la propria frustrazione per quanto accaduto: “Sono tornato a casa da poco da una giornata lunghissima di lavoro. Era dai tempi di Drag Race che non mi capitava di eliminare un concorrente. Mi ero dimenticato di questa sensazione, una sensazione orribile. Sto veramente male, fisicamente male”. Poi aggiunge: “Arrivo a casa e sono drenato. Giustamente essendo un talent qualcuno prima o poi dovrà andare a casa, ed è una roba che non riesco a spiegare. Ti senti una m***a! Però è stata una giornata fighissima e non vedo l’ora che vediate anche questo secondo progetto che uscirà a breve”.

Nel frattempo, dal punto di vista sentimentale, procede senza intoppi la relazione con tra Zorzi e Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. I due sono innamoratissimi e la loro bellissima storia d’amore va a gonfie vele.

