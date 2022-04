A cura di Franci Russo

Can Yaman, trasferimento in elicottero a Montecarlo per la serata di Gala del Film Festival de La Comédie.

L’attore turco, famosissimo in Italia per la serie tv Bitter Sweet e DayDreamer, andate in onda su Canale 5, ha firmato due contratti con la casa di produzione Lux Vide che lo vedranno protagonista nella serie tv Viola come il mare, le cui riprese sono terminate da poco, e il remake Sandokan, in cui interpreterà la Tigre della Malesia.

Il Montecarlo Film Festival è una rassegna cinematografica internazionale interamente dedicata alla commedia. L’evento, che si svolge dal 25 al 30 aprile nel Principato di Monaco, è presieduto da Ezio Greggio, noto attore e conduttore. La manifestazione vanta ogni anno la partecipazione di personaggi del mondo della commedia internazionale e dello spettacolo, di grandi registi ed artisti di fama mondiale.

A Can Yaman un premio per il suo impegno nel sociale

La serata di Gala si terrà al Grimaldi Forum sabato 30 aprile e vedrà la partecipazione anche di Can Yaman.

Nella giornata di oggi, venerdì 29 aprile, il noto attore turco si è trasferito a Montecarlo in elicottero (in basso il video). Sabato riceverà un premio per il suo impegno nel sociale. Infatti Can Yaman ha creato l’Associazione Can Yaman for Children, una onlus per la raccolta fondi a favore dei bambini ammalati e in difficoltà.

Nel dicembre scorso è stato presente all’inaugurazione del Christmas Word Italy, evento organizzato per la raccolta fondi da donare al Reparto Pediatrico del Policlinico Umberto I di Roma per acquistare macchinari per la cura dei bambini ammalati.

Sempre disponibile con i suoi fan, Can ha fatto dell’Italia la sua seconda Patria “Essere un cittadino del mondo – ha affermato – mi ha aiutato tantissimo. In Italia ho avuto questa accoglienza particolare e bellissima e, come ho detto, ho una famiglia grande”.