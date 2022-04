A cura di Ludovica Ragonesi

Un turbinio di parole, messe insieme in rime dissacranti e ironiche. Sound incalzante ed espressività da artista navigato: sono questi gli ingredienti che caratterizzano il rapper Clementino.

Un nome d’arte dolce (il suo vero nome è Clemente Maccaro) per il performer 39enne dallo stile invece spesso pungente.

L’eclettico rapper, sulle pagine del suo profilo, ha lanciato ufficialmente l’uscita del suo ultimo album, The Black Pulcinella, e lo fa col botto, come solo lui sa fare:

“IL DISCO È FUORI! Un altro figlio mio! Ora è di tutti voi!!!”.

Nell’odierna intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, Clementino svela il percorso personale che lo ha portato alla realizzazione di questa sua ultima fatica, raccontando anche episodi del suo passato molto dolorosi e complicati. L’artista ha raccontato della sua dipendenza da alcol e droga, da cui è riuscito fortunatamente a liberarsi.

Per il suo ultimo album, Clementino ha postato le foto ufficiali del lancio: maschera nera di Pulcinella e cappuccio sulla testa, sguardo serio e intenso.

Più che Pulcinella, Clementino in questa nuova veste sembra un novello Batman.

Clementino, il rapper prestato alla tv

Ma gli atteggiamenti cupi e dark poco si addicono a quello che non solo è una frizzante rivelazione musicale degli ultimi anni, ma anche vero e proprio personaggio televisivo, accreditato con tutti gli onori.

Clementino, dopo le esperienze da giudice e coach della trasmissione condotta su Rai 1 da Antonella Clerici The Voice senior, è ora al comando dello show comico Made in Sud, che conduce insieme alla show girl Lorella Boccia.

Clementino raccoglie l’eredità a Made in Sud di Stefano De Martino, alla conduzione delle precedenti edizioni dello show.

Riuscirà il travolgente rapper, con la sua ondata di energia e simpatia a far dimenticare l’ex marito di Belen Rodriguez?

Per il momento gli ascolti dell’edizione in corso di Made in Sud, decisamente bassi, non sembrano dargli ragione.