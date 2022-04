A cura di Benedetta Esposito

Mediaset, Enrico Papi: “Meglio lasciare tutto”. L’intervista del conduttore spiazza i fan

Essere un personaggio pubblico ed apparire in tv, non necessariamente comporta essere famosi. Come in ogni settore o mansione, non tutti sono sullo stesso livello di notorietà, tutto dipende da determinati fattori. C’è chi, per esempio, si fa conoscere ed amare per un periodo per poi finire nel dimenticatoio, chi invece non viene apprezzato affatto. E, ancora, coloro ai quali è bastata una sola volta per riuscire a fare breccia nel cuore della gente e rimanerci per lungo, lungo tempo.

Di quest’ultima categoria fa parte Enrico Papi, famosissimo conduttore televisivo italiano. Il suo carattere affabile e alla mano, gli hanno permesso, sin dagli esordi, di essere richiesto da più di un’emittente televisiva, iniziando la sua carriera, negli anni Ottanta, con la Rai, passando poi per Mediaset, in particolare Italia 1, periodo clou della sua fama per aver condotto programmi di gran spessore come Sarabanda, Matricole e Meteore, La Pupa e il Secchione e La Ruota della Fortuna. Ancora Enrico ha lavorato per Sky Italia, Tv8 con lo show televisivo Guess My Age, per ritornare, in questi ultimi anni, nuovamente con la Mediaset.

Proprio in questo periodo, infatti, il noto conduttore è impegnato alla guida della terza edizione di Big Show, un variety trasmesso su Canale 5.

La carriera di Papi, insomma, è stata ricca e variegata e il suo immancabile sorriso e il suo senso dell’umorismo hanno da sempre rappresentato l’arma vincente del suo successo e del suo essere richiesto.

Della sua vita lavorativa, in ambito televisivo, Enrico ne ha parlato con Vanity Fair nel corso di un’intervista. Nell’occasione, dopo aver parlato delle gioie e delle soddisfazioni ottenute con i suoi programmi, ha confessato dell’esistenza di problemi di relazione con altri personaggi del mondo dello spettacolo: “Quando fai questo mestiere, c’è sempre chi cerca di eliminarti e distruggerti, è una guerra fratricida: non esistono amici. E così, quando cominci a prenderne parecchie, è meglio uscire di scena”.

La notizia che Enrico Papi voglia lasciare la tv ha sconvolto i fan. Nonostante ciò, egli è ancora conduttore di Big Show. Probabilmente le parole sul voler mollare tutto sono state dette in un momento di rabbia. Sarà bastato, sicuramente, il calore e l’amore del suo pubblico a fargli cambiare idea.

