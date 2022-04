A cura di zara penna

Tre nomi famosi, tre star turche ed europee. Can Yaman, Demet Ozdemir e Hande Ercel prenderanno tutti e tre parte ad alcune delle nuove produzioni di Disney Plus, che sarà attiva in Turchia a partire dal prossimo giugno.

I funzionari turchi della piattaforma Disney Plus non solo hanno chiuso accordi con nomi eccellenti, ma hanno anche stretto la mano alle case di produzione per la realizzazione di diversi progetti.

La serie tv Escape, con Engin Akyürek e İrem Helvacıoğlu, sarà il primo contenuto disponibile su Disney Plus, a partire proprio dal 14 giugno. La casa di produzione monitorerà l’interesse per questa serie sia in Turchia che all’estero, per poi promuovere nuove serie tv.

Guardando i nomi famosi con cui Disney Plus ha stretto accordi sino ad ora, si ha l'impressione che si stiano concretizzando progetti particolarmente interessanti. È una tattica molto intelligente che ha come obiettivo quello di riunire star famose come Demet Özdemir, Hande Erçel, Engin Akyürek e ovviamente Can Yaman.

Can Yaman, Hande Ercel e Demet Odzemir di nuovo in televisione

Tuttavia, c'è un dettaglio che viene trascurato. La questione della sceneggiatura e della creazione di storie non dovrebbe essere messa da parte. L’approccio scelto da Disney Plus è quello di riunire nomi famosi, ma il fatto che abbia avviato una serie di progetti in serie, mostra che potrebbero esserci problemi significativi in termini di contenuti. Allo scopo di evitare che questo accada, Disney ha riunito diverse case di produzioni al fine di garantire la qualità delle serie tv.

Intanto, le fan sono salite al settimo cielo apprendendo la notizia che a breve rivedranno sugli schermi i loro idoli, Can Yaman, Hande Ercel e Demet Ozdemir. I tre saranno in storie diverse, anche se alcuni rumors dicono che Hande e Can prenderanno parte ad una stessa produzione. Discorso diverso per Demet, la quale ha rifiutato di lavorare col suo ex partner Can Yaman.

Potrebbe interessarti anche:

Barù del Gf Vip dimentica Jessica con una “Iena”. Ritorno di fiamma tra i due?

Soleil Sorge: soggiorno in Puglia avvolto nel mistero. Quale segreto nasconde?

Enrico Papi: "Meglio lasciare tutto". L'intervista al conduttore spiazza i fan

Hande Ercel e Kerem Bursin protagonisti di un nuovo lavoro. Fan in delirio

Ambra Angiolini nuova giudice di X Factor? L’indiscrezione corre sul web

Demet Ozdemir: un anello da 77mila euro per i suoi 30 anni

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI